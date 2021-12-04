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تركي الحمد: ليس هناك دولة في لبنان للتعامل معها

منذ 3 ساعات
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تركي الحمد: ليس هناك دولة في لبنان للتعامل معها

عادل الحربي (صدى):
علق الكاتب تركي الحمد، على استقالة وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي من منصبه، أملًا في حل الأزمة اللبنانية.

وقال الحمد: "ليس هناك دولة في لبنان للتعامل معها، بل ميليشيا إيرانية مهيمنة على كل شيء هناك، حتى كيف تكون مجالس العزاء، هذا هو موجز القطيعة مع لبنان".

وتابع: "الأزمة تكون مع دولة، أما القطيعة فهي مع كيان لا ينتمي للبنان أصلا، ثم بالنسبة لوزير الإعلام: أين ذهبت السيادة؟ تستجيب لماكرون وتتجاهل رؤسائك؟..عجبي".

وكان جورج قرداحي، أعلن الجمعة، أنه قدم استقالته لرئيس لبنان ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، والتي كتب خلالها: "أتقدم إليكم بطلب استقالتي من منصبي كوزير للإعلام تقديما للصالح العام وأتمنى منكم قبول الطلب".

لبنان
حزب الله
جورج قرداحي
تركي الحمد
ازمة لبنان

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55637
منذ ساعة
لبنان اصبح دويلة ابو زميره المجوسي وفرنسا هي الام الباغيه للبنان

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فيلسوف وعبقري
انا أشجع الشباب وأعترف أن ليس له جمهور والحمد لله ومشاكلنا ليست كثيرة ماعدا رئيس النادي خالد البلطان شاطح لا يغرك كثرة عدد جماهير...
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