تركي الحمد: ليس هناك دولة في لبنان للتعامل معها

عادل الحربي (صدى):
علق الكاتب تركي الحمد، على استقالة وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي من منصبه، أملًا في حل الأزمة اللبنانية.
وقال الحمد: "ليس هناك دولة في لبنان للتعامل معها، بل ميليشيا إيرانية مهيمنة على كل شيء هناك، حتى كيف تكون مجالس العزاء، هذا هو موجز القطيعة مع لبنان".
وتابع: "الأزمة تكون مع دولة، أما القطيعة فهي مع كيان لا ينتمي للبنان أصلا، ثم بالنسبة لوزير الإعلام: أين ذهبت السيادة؟ تستجيب لماكرون وتتجاهل رؤسائك؟..عجبي".
وكان جورج قرداحي، أعلن الجمعة، أنه قدم استقالته لرئيس لبنان ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، والتي كتب خلالها: "أتقدم إليكم بطلب استقالتي من منصبي كوزير للإعلام تقديما للصالح العام وأتمنى منكم قبول الطلب".