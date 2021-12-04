قرار هام من مجلس الأمن الدولي بشأن أرملة القذافي

طرابلس (صدى):
أعلن مجلس الأمن الدولي رفع حظر السفر عن أرملة الزعيم الليبي السابق معمر القذافي واثنين من أبنائه.
وذكر المجلس في بيان له أنه: "يسري إلغاء قيود السفر على زوجة القذافي السابقة صفية فركاش، وابنته عائشة القذافي وأخيها محمد القذافي الأكبر، حيث كان الثلاثة قد حصلوا من قبل على حق اللجوء السياسي في عمان".
وأضاف: "تم رفع القيود لمدة 6 أشهر حتى 31 مايو 2022، وهؤلاء الأشخاص لهم الحق في السفر لأغراض إنسانية خلال الفترة المحددة".
ويجوز لمجلس الأمن تعليق أو إعادة العمل بالإعفاء من السفر، رهنا باستيفاء الشروط المحددة.