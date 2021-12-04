عبدالرحمن بن مساعد: إساءة قرداحي القطرة التي أفاضت كأس الصبر السعودي

عادل الحربي (صدى):
أكد الأمير عبد الرحمن بن مساعد، أن إساءة وزير الإعلام اللبناني المستقيل مؤخرا من منصبه، للمملكة، ليست سببًا في الأزمة اللبنانية، وبالتالي استقالته لا تحل تلك الأزمة.
وقال الأمير عبد الرحمن: "إساءة قرداحي هي القطرة التي أفاضت كأس الصبر السعودي على بلد يتحكم في كل مفاصله وموانئه، وقراره حزب الضاحية الإيراني".
وتابع سموه حديثه عن حزب الله الإرهابي، بقوله: "الحزب الموجود بسلاحه وخبراء إرهابه في سوريا، والعراق، واليمن، والمصدّر للمخدرات لبلادنا وسط الفواكه والخضروات"، مضيفا: "إساءة قرداحي لم تكن سبب الأزمة وبالتالي لن تكون استقالته الحل".
وكان جورج قرداحي، أعلن الجمعة، أنه قدم استقالته لرئيس لبنان ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، والتي كتب خلالها: "أتقدم إليكم بطلب استقالتي من منصبي كوزير للإعلام تقديما للصالح العام وأتمنى منكم قبول الطلب".