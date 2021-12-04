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عبدالرحمن بن مساعد: إساءة قرداحي القطرة التي أفاضت كأس الصبر السعودي

منذ 7 ساعات
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عبدالرحمن بن مساعد: إساءة قرداحي القطرة التي أفاضت كأس الصبر السعودي

عادل الحربي (صدى):
أكد الأمير عبد الرحمن بن مساعد، أن إساءة وزير الإعلام اللبناني المستقيل مؤخرا من منصبه، للمملكة، ليست سببًا في الأزمة اللبنانية، وبالتالي استقالته لا تحل تلك الأزمة.

وقال الأمير عبد الرحمن: "إساءة قرداحي هي القطرة التي أفاضت كأس الصبر السعودي على بلد يتحكم في كل مفاصله وموانئه، وقراره حزب الضاحية الإيراني".

وتابع سموه حديثه عن حزب الله الإرهابي، بقوله: "الحزب الموجود بسلاحه وخبراء إرهابه في سوريا، والعراق، واليمن، والمصدّر للمخدرات لبلادنا وسط الفواكه والخضروات"، مضيفا: "إساءة قرداحي لم تكن سبب الأزمة وبالتالي لن تكون استقالته الحل".

وكان جورج قرداحي، أعلن الجمعة، أنه قدم استقالته لرئيس لبنان ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، والتي كتب خلالها: "أتقدم إليكم بطلب استقالتي من منصبي كوزير للإعلام تقديما للصالح العام وأتمنى منكم قبول الطلب".

عبدالرحمن بن مساعد
حزب الله
جورج قرداحي
ازمة لبنان
استقالة قرداحي

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55637
منذ ساعة
لبنان يحتاج الى غربله اجتماعيه وتغيير جذري في الوضع اللبناني الذي فقد هويته العربيه بسبب تحكم ابو زميره في شؤنه

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أحدث التعليقات

فيلسوف وعبقري
انا أشجع الشباب وأعترف أن ليس له جمهور والحمد لله ومشاكلنا ليست كثيرة ماعدا رئيس النادي خالد البلطان شاطح لا يغرك كثرة عدد جماهير...
سعد عسيري
ما شاء الله تبارك الله اسال الله ان يثبته
اباسلمان
اجمل ماقريت. في حياتي
ابو عمار
طيب
ابو عمار
غريبه السرعه عندهم محدده ب 80 كم في الساعه

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