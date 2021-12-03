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عضو مؤسس للجماعة الإسلامية في مصر يكشف أسباب اغتيالهم للسادات

منذ ساعة
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عضو مؤسس للجماعة الإسلامية في مصر يكشف أسباب اغتيالهم للسادات

القاهرة (صدى):
تحدث الكاتب ناجح إبراهيم عضو مؤسس للجماعة الإسلامية في مصر، عن أسباب اغتيال الجماعة للرئيس المصري محمد أنور السادات.

وقال ناجح إبراهيم، إن الظروف وقتها لا سيما اتفاقات "كامب ديفيد" هي الدافع لذلك التخطيط، قائلا: "لم نفكر وقتها في حسنات السادات ويكفي حسنة نصر أكتوبر، ولم نفهم كامب ديفيد، وبعدما كبرنا عرفنا أن السادات كان أذكى حاكم في المنطقة".

وأضاف: "السادات استطاع تخليص أرضه ولو كان انتظر كان المجتمع الإسرائيلي سيرفض السلام، لكنه في وقتها كان مهيئا لقبول السلام لكثرة ضحايا أكتوبر، ولو انتظر كما انتظر الرئيس السوري حافظ الأسد لضاعت سيناء كما ضاعت الجولان".

وأشار إلى أنه كان على علم بالتخطيط لاغتيال السادات، لكنه لم يشارك في ذلك، قائلا: "اللي خططوا لقتله تم إعدامهم ، وأنا لم اتدخل كنت مسؤولا للدعوة، ولم أشارك في أي شيء"، لافتا إلى أن عدد الذين كانوا يعلمون بمخطط اغتيال السادات قد يتجاوز الـ 200 شخصا.

مصر
السادات
محمد انور السادات
اغتيال السادات
ناجح ابراهيم
الجماعة الاسلامية

التعليقات

مسافات
مسافات عدد التعليقات : 729
منذ ساعة
لعنة الله على كل ارهابي شوه صورة الاسلام والاسلام منها براء

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أحدث التعليقات

Abu Hatem
فعلا يستغل إسم الهلال الزعيم العالمي بطل آسيا لتسويق اللاعبين وخاصة اللاعب العربي وهو أعرف منهم لجلب من يراه للهلال .
مسافات
هكذا عالم الفن
بلبل البحر
جزاهم الله خيرا
بلبل البحر
جزاهم الله خير المبلغ والقضاة
المفارق
مستحيل ياخذه الهلال ومستحيل ينفع معا لاعبي الهلال لاعب عاش في بيئة ضحله ثلاث سنوات مستحيل يتعدل

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