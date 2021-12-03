النمر يحذر من تناول المنشطات الجنسية: "تسبب جلطة"

أميرة خالد (صدى):
حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب والشرايين، خطورة تناول المنشطات الجنسية دون الرجوع للطبيب.
وقال النمر في تغريدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن المنشطات يمكن أن تسبب جلطة في القلب، في حال تعارضها مع أدوية أخرى، مبينا أنه لا يجب الخجل من الطبيب في طلب المشورة الطبية حتى لا تحدث مضاعفات نتيجة تعارض مكونات الأدوية، واصفًا ذلك الخجل بـ"الحياء المذموم".
وأضاف استشاري القلب أن الخجل من السؤال عن تأثير المنشطات الجنسية على أمراض القلب كان يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات أكبر.
ونصح خالد النمر بعدم الحياء في السؤال عن أي شيء يتعلق بصحة الجسم وسلامته.