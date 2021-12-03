رسميا.. الفيفا يرفض احتجاج جنوب أفريقيا ضد غانا

وكالات (صدى):
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) رفضه احتجاج جنوب أفريقيا بعد خسارتها 1-صفر أمام غانا في مباراة حاسمة بتصفيات كأس العالم أقيمت في كيب كوست الشهر الماضي، مؤكدة إنه غير مقبول دون تقديم أي تفاصيل أخرى.
وأوضح الاتحاد الجنوب أفريقي لكرة القدم في بيان: "تسلمنا القرار دون تفاصيل، وسنطلب حيثيات الحكم من الفيفا وسندرس خياراتنا الأخرى", مشيرا إلى أن الحكم السنغالي ماجيت ندياي والطاقم المعاون ظلموا المنتخب الوطني، بعد أن منحوا الفريق صاحب الضيافة ركلة جزاء مثيرة للجدل وارتكبوا الكثير من الأخطاء.
وبهذه النتيجة تخطت غانا منافستها جنوب أفريقيا، وتأهلت إلى الدور الأخير من التصفيات في مارس.