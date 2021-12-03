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عامل يتخلص من ابنته بطريقة مروعة بعد إنجابها سفاحا من صديقه

منذ 3 ساعات
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عامل يتخلص من ابنته بطريقة مروعة بعد إنجابها سفاحا من صديقه

القاهرة (صدى):
أقدم عامل على التخلص من ابنته القاصر في مصر حيث مزقها بالطعنات لإنجابها طفلا من علاقة آثمة من صديقه.

تفصيلا، ارتبطت الفتاة البالغة من العمر 16 عاما بعلاقة غير شرعية بصديق والدها البالغ من العمر 41 عاما وحملت منها سفاحا وعندما علم والدها بالأمر قرر تزويجهما بعقد عرفي حتى انجبت الفتاة رضيعا.

وبدأ زوج الفتاة في التشكيك في نسب الطفل له والشك في سلوك زوجته واخبر والدها بشكوكه ونشبت مشاجرة بين الزوجين تركت الفتاة على اثرها منزل زوجها وتوجهت لمنزل جدها فلحق بها والدها لمعاتبتها ومواجهتها بشكوك زوجها في سلوكها فنشبت بينهما مشادة كلامية قام على اثرها الأب بتسديد عدة طعنات لابنته اردتها قتيلة وجلس بجوارها

مصر
عامل
قتل
سفاحا

التعليقات

ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 4093
منذ ساعة
استغفر الله. لا حول ولا قوة الا بالله
غييييوووورررر
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8723
منذ 35 دقيقة
إنا لله وإنا إليه راجعون
ولاحول ولاقوة إلا بالله
بلسم الروح
بلسم الروح عدد التعليقات : 719
منذ 7 دقائق
لاحول ولاقوة الابالله

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أحدث التعليقات

بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله
غييييوووورررر.
اسال الله عز وجل أن يجمع لك بين الأجر والصحة والعافية
ابو محمد 😎 ✍️
هلا والف هلا وهلا وغلا باالحبيب غيور .. .. عسى ماتفقد غالي ، كنت امر بوعكة صحيه ، عدت لله الحمد والشكر على خير...
غييييوووورررر
حيالله ابومحمد فقدتك اخي طمني عنك عساك بخير
غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله

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