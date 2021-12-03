عامل يتخلص من ابنته بطريقة مروعة بعد إنجابها سفاحا من صديقه

القاهرة (صدى):
أقدم عامل على التخلص من ابنته القاصر في مصر حيث مزقها بالطعنات لإنجابها طفلا من علاقة آثمة من صديقه.
تفصيلا، ارتبطت الفتاة البالغة من العمر 16 عاما بعلاقة غير شرعية بصديق والدها البالغ من العمر 41 عاما وحملت منها سفاحا وعندما علم والدها بالأمر قرر تزويجهما بعقد عرفي حتى انجبت الفتاة رضيعا.
وبدأ زوج الفتاة في التشكيك في نسب الطفل له والشك في سلوك زوجته واخبر والدها بشكوكه ونشبت مشاجرة بين الزوجين تركت الفتاة على اثرها منزل زوجها وتوجهت لمنزل جدها فلحق بها والدها لمعاتبتها ومواجهتها بشكوك زوجها في سلوكها فنشبت بينهما مشادة كلامية قام على اثرها الأب بتسديد عدة طعنات لابنته اردتها قتيلة وجلس بجوارها