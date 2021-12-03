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السليمان : قرداحي استقال بأمر فرنسي

منذ 4 ساعات
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السليمان : قرداحي استقال بأمر فرنسي

بيروت (صدى):
أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي على أن استقالة " جورج قرداحي " كانت ضرورية بعد الأزمة التي نشأت مع عدد من دول مجلس التعاون الخليجي.

وعلق الكاتب إبراهيم السليمان قائلًا :" يا سيد ميقاتي قليلاً من الخجل فهو استقال بأمر فرنسي وهذه توضح ان السيادة اللبنانية بلا أنفاس".

وأضاف : يدعي الامعة جورج قرداحي أن من أسباب استقالته حتى لا تتعرض الجاليات اللبنانية في دول الخليج للظلم رغم أن جميع البيانات الخليجية شددت على عدم تعرض اللبنانيين المقيمين في دولها لأي إجراء وانهم محل ترحيب دول الخليج

السليمان
نجيب ميقاتي
قرداحي
الجاليات اللبنانية

التعليقات

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مسافات عدد التعليقات : 727
منذ ساعة
صدقت هذا ومثلة لعبة رخيصة

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أحدث التعليقات

بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله
غييييوووورررر.
اسال الله عز وجل أن يجمع لك بين الأجر والصحة والعافية
ابو محمد 😎 ✍️
هلا والف هلا وهلا وغلا باالحبيب غيور .. .. عسى ماتفقد غالي ، كنت امر بوعكة صحيه ، عدت لله الحمد والشكر على خير...
غييييوووورررر
حيالله ابومحمد فقدتك اخي طمني عنك عساك بخير
غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله

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