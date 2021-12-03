السليمان : قرداحي استقال بأمر فرنسي

بيروت (صدى):
أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي على أن استقالة " جورج قرداحي " كانت ضرورية بعد الأزمة التي نشأت مع عدد من دول مجلس التعاون الخليجي.
وعلق الكاتب إبراهيم السليمان قائلًا :" يا سيد ميقاتي قليلاً من الخجل فهو استقال بأمر فرنسي وهذه توضح ان السيادة اللبنانية بلا أنفاس".
وأضاف : يدعي الامعة جورج قرداحي أن من أسباب استقالته حتى لا تتعرض الجاليات اللبنانية في دول الخليج للظلم رغم أن جميع البيانات الخليجية شددت على عدم تعرض اللبنانيين المقيمين في دولها لأي إجراء وانهم محل ترحيب دول الخليج