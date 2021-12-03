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عبد الرحمن بن مساعد تعليقاً على استقالة قرداحي: "كاذب قبل أن يكون وزيرًا"

منذ 4 ساعات
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عبد الرحمن بن مساعد تعليقاً على استقالة قرداحي: "كاذب قبل أن يكون وزيرًا"

الرياض (صدى):
علق الأمير عبدالرحمن بن مساعد على تصريح جورج قرداحي بعد تقديم استقالته عن منصبه كوزير للإعلام اللبناني .

وقال الأمير عبدالرحمن بن مساعد عبر حسابه في موقع تويتر : "يقول أنه استقال حتى لا يتعرض اللبنانيون في الخليج للأذى !.. لم يكن اللبنانيون ليتعرضوا للأذى في الخليج وأعلنت السعودية ذلك صراحةً في بيانها..

كاذب قبل أن يكون وزيرًا وحين أصبح كذلك وحين استقال..!" .

وأعاد الأمير عبدالرحمن بن مساعد نشر تصريح سابق للمملكة حول الأزمة حيث أكدت خلاله أنها تحرص على المواطنين اللبنانين المقيمين في المملكة التي تعترهم جزء من النسيج التي تجمع بين الشعب السعودي وأشقائه العرب المقيمين بالمملكة ، ولا تعتبر أن مايصدر عن السلطات اللبنانية معبرا عن موقف الجالية اللبنانية المقيمة في المملكة

عبدالرحمن بن مساعد
المملكة
جورج قرداحي
اللبنانين

التعليقات

ابو صابر
ابو صابر عدد التعليقات : 215
منذ ساعة
صدقت ، انه لكاذب في كلامه سابقا وعندما كان وبعد الاستقاله .
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137784
منذ 52 دقيقة
احقروه واسفهوه يا سمو الأمير ..

.. هذا جاي ونافخ صدره بزعمه انه بطل قومي ، هو وخطاب الإستقاله اللي جايه باالفاكس من مكتب خاكنئي ..

... اسفهووه واحقرووه ...
غييييوووورررر
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8723
منذ 32 دقيقة
حيالله ابومحمد فقدتك اخي
طمني عنك عساك بخير
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137784
منذ 18 دقيقة
هلا والف هلا وهلا وغلا باالحبيب غيور ..

.. عسى ماتفقد غالي ، كنت امر بوعكة صحيه ، عدت لله الحمد والشكر على خير ...

.. عملية فتح قلب ، والحمد لله انا الآن اتماثل للشفاء .. اجمل تحية لك ولكل محب ، لا هنت اخوي ..
غييييوووورررر.
غييييوووورررر. عدد التعليقات : 8723
منذ 9 دقائق
اسال الله عز وجل أن يجمع لك بين الأجر والصحة والعافية

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أحدث التعليقات

بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله
غييييوووورررر.
اسال الله عز وجل أن يجمع لك بين الأجر والصحة والعافية
ابو محمد 😎 ✍️
هلا والف هلا وهلا وغلا باالحبيب غيور .. .. عسى ماتفقد غالي ، كنت امر بوعكة صحيه ، عدت لله الحمد والشكر على خير...
غييييوووورررر
حيالله ابومحمد فقدتك اخي طمني عنك عساك بخير
غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله

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