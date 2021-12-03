عبد الرحمن بن مساعد تعليقاً على استقالة قرداحي: "كاذب قبل أن يكون وزيرًا"

الرياض (صدى):
علق الأمير عبدالرحمن بن مساعد على تصريح جورج قرداحي بعد تقديم استقالته عن منصبه كوزير للإعلام اللبناني .
وقال الأمير عبدالرحمن بن مساعد عبر حسابه في موقع تويتر : "يقول أنه استقال حتى لا يتعرض اللبنانيون في الخليج للأذى !.. لم يكن اللبنانيون ليتعرضوا للأذى في الخليج وأعلنت السعودية ذلك صراحةً في بيانها..
كاذب قبل أن يكون وزيرًا وحين أصبح كذلك وحين استقال..!" .
وأعاد الأمير عبدالرحمن بن مساعد نشر تصريح سابق للمملكة حول الأزمة حيث أكدت خلاله أنها تحرص على المواطنين اللبنانين المقيمين في المملكة التي تعترهم جزء من النسيج التي تجمع بين الشعب السعودي وأشقائه العرب المقيمين بالمملكة ، ولا تعتبر أن مايصدر عن السلطات اللبنانية معبرا عن موقف الجالية اللبنانية المقيمة في المملكة