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الداخلية: الحصول على الجرعة التنشيطية شرط لاستمرار حالة التحصين

منذ ساعة
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الداخلية: الحصول على الجرعة التنشيطية شرط لاستمرار حالة التحصين

الرياض (صدى):
صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه إشارة إلى ما سبق الإعلان عنه من اشتراط التحصين لدخول الأنشطة والمناسبات، واستخدام وسائل النقل العام.

وبناءً على ما رفعته الجهات الصحية من أهمية الحصول على الجرعات التنشيطية للقاحات (كوفيد 19) لتعزيزمستوى المناعة بين أفراد المجتمع، والسيطرة على تفشيات الفيروس، وخصوصًا سلالاته المتحورة.

ولما أثبتته الدراسات من مأمونية الجرعات التنشيطية وفعاليتها وأهميتها، نظرًا لوجود فرص تراجع لمستويات الأجسام المضادة في الدم، بعد مضي 6 أشهر من تلقي الجرعة الثانية، مما يدعو إلى ضرورة التأكيد على من مضى 6 أشهر فأكثر على تلقيهم الجرعة الثانية، بالمسارعة إلى تلقي الجرعة التنشيطية.

كما صرح المصدر أنه بدايةً من 29 جمادى الآخر 1443 هـ الموافق 1 فبراير 2022م، سيتم اعتبار تلقي الجرعة التنشيطية شرطًا لاستمرار ظهور حالة (محصن) في تطبيق (توكلنا)، لكل من مضى 8 أشهر أو أكثر على تلقيهم الجرعة الثانية، وذلك للفئات العمرية 18 عامًا فأكبر.

وأوضح المصدر أنه اعتبارًا من التاريخ المذكور آنفًا؛ سيكون ظهور حالة (محصن) في تطبيق (توكلنا) شرطاً للآتي:

1. دخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو رياضي أو سياحي.

2. دخول أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية.

3. دخول أي منشأة حكومية أو خاصة سواء لأداء الأعمال أو المراجعة.

4. ركوب الطائرات ووسائل النقل العام.

ويستثنى من ذلك الفئات المستثناة من أخذ اللقاح وفق ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

وشدَّد المصدر على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات الصحية المعتمدة كافة.

وأشار إلى أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة، وذلك بحسب تطورات الأوضاع الوبائية.

التعليقات

مريض
مريض عدد التعليقات : 13
منذ 24 دقيقة
حرام عليكم تجبرون الناس هذا ظلم
ط 🍹🍹🍹
ط 🍹🍹🍹 عدد التعليقات : 246
منذ 7 دقائق
طالما فيه مصلحة وصحة للمواطنين وحمايتهم بعد الله من هذا الفايروس ومتحوراته
المتجدده فجزا الله حكومتنا كل خير على هذه القرارات للحفاظ على صحة شعبها وسلامته .

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أحدث التعليقات

ط 🍹🍹🍹
طالما فيه مصلحة وصحة للمواطنين وحمايتهم بعد الله من هذا الفايروس ومتحوراته المتجدده فجزا الله حكومتنا كل خير على هذه القرارات للحفاظ على صحة...
ع. س. ع
استغفر الله العظيم
مريض
حرام عليكم تجبرون الناس هذا ظلم
ع. س. ع
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
اللل
احد فهم شي اسو مافي الشخص اذا اخذت مشوار فلسفه

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