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ممثلة توهقت عند الاهرامات
منذ 5 ساعات
1445
1
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التعليقات
ط 🍹🍹🍹
عدد التعليقات : 246
منذ ساعة
طالما هاذي ألأشكال هي من تقوم بالتمثيل إذآ لاغرابه فيما يشاهده الناس من
إسفاف وإنحرافات فكرية وأخلاقية وعقائدية على شاشات القنوات الفضائية .
الفن مات بموت أصحابه إللي كانوا حريصين حتى على بعض المفردات التي
لا تتناسب أن يسمعها الناس أما ألأن فجميع المحاذير والخطوط الحمراء مرفوعة
من لبس ممثلات ساقطات ومن إظهار الخمور والمخدرات وكيفية إستخدامها
حتى شهر رمضان لم تعد له اي حرمة لديهم لا بارك الله فيهم وفي من جابهم .
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أحدث التعليقات
مسفر الغامدي
باحث الفلس
مسفر الغامدي
هات من الاخر وقل العقل مقدم على النقل لفه طويله عريضه وفايده مافيه
العالمي
لو ضبطت اخلاقه اتوقع انه بيصير نمبر ون في الهلال وبتكون افضل صفقه اخذها الهلال على مر التاريخ
دكتر
قطع الله هذه الاشكال
ابو رياض الحربي
صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في مامعنى الحديث اتى الإسلام غريبا وسوف يذهب غريبا.. ونت ياالباحث لو تقلب وجهك كان ابيها
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