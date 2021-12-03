شاهد.. أول حكم قضائي في مصر ضد رجل عذب كلباً

القاهرة (صدى):
اسدلت محكمة مستأنف مصر الجديدة الستار على قضية رجل أدين بتعذيب كلبًا في أحد شوارع منطقة عمارات العبور بمنطقة مدينة نصر شرق القاهرة.
وترجع تفاصيل الحادث عندما تفاجئت الإعلامية المصرية، منة الله فاروق، بدعوى قضائية ضد العامل المسؤول عن الجراج لقيامه بتعذيب كلب من خلال ضربه بقطعة خشبية عليها مسامير.
واتضح أن العامل قام بتعذيب الكلب بتحريض من جارة أخرى لها ما أسفر عن إصابة الكلب بكسر في القدم وإصابات أخرى بالغة.
وقضت المحكمة لأول مرة في تاريخ القضاء المصري بمعاقبة العامل بتغريم سايس 15 ألف جنيه، على خلفية ما قام به إزاء الكلب.