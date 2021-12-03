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آل الشيخ لطالب بعد الاستماع لتلاوته: "إن استمريت هكذا أعدك بأن تؤم بأعظم مكان بالدنيا"

منذ ساعة
1624
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آل الشيخ لطالب بعد الاستماع لتلاوته: "إن استمريت هكذا أعدك بأن تؤم بأعظم مكان بالدنيا"

الرياض (صدى):
أعرب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، عن إعجابه بتلاوة الطالب "نواف عاكش"خلال ملتقى الأمن الفكري الأول لجمعيات الدعوة والتحفيظ والخطباء، الذي ينظمه فرع الوزارة بمنطقة جازان.

وأعلن آل الشيخ عن دعمه للقارئ الشاب بعد أن استمع لتلاوته، حيث قال للطالب نواف: "إن استمررت هكذا أعدك بأن تؤم في أعظم مكان في الدنيا، اجتهد وأنا سوف أدعمك".

وعلق "عاكش" قائلا" أنه ليس مستغرباً على وزير الشؤون الإسلامية دعمه وتوجيهاته له ولإخوانه في جميع أنحاء المملكة"

وأضاف"بإذن الله سأكون بقدر الثقة التي رآني بها وزير الشؤون الإسلامية، وسأبذل المزيد من الجهد المتواصل"

جازان
الدكتور عبداللطيف آل الشيخ
تلاوة القرآن
نواف عامس

التعليقات

أم صالح
أم صالح عدد التعليقات : 15
منذ 53 دقيقة
ماشاء الله لا قوة إلا بالله

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ع. س. ع
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