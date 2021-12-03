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بالفيديو..الحصيني يحذر من الشتاء : " البرد مؤذي "

منذ ساعة
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بالفيديو..الحصيني يحذر من الشتاء : " البرد مؤذي "

الرياض (صدى):
حذر عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ، من فصل الشتاء، قائلًا : انتبهوا من البرد لأنه مؤذي على الإنسان.

وقال الحصيني خلال حديثه لقناة " إم بي سي " إن تحتر وتعرق خير لك من تبرد، والعرب منذذ قديم الزمان يحتاجون إلى أكل وملابس أكثر، لذالك كانوا يعملون أكثر في الشتاء.

وأضاف : أنه من المتوقع أن يشهد الأسبوع القادم انخفاض في درجة الحرارة.

وكشف الحصيني عن موعد دخول مربعانية الشتاء في المملكة، مشيرًا إلى أنه يتكون من 39 يوم، حيث أنه يطول فيه الليل ويقصر النهار، وتصبح الأجواء أكثر برودة.

وأشار إلى أن البرد قد يأتي قبل دخول مربعانية الشتاء، وذلك لأن الخصائص المناخية تختلف من موسم لآخر

الشتاء
المربعانية
الحصيني
البرَد

التعليقات

الشرقية
الشرقية عدد التعليقات : 82
منذ 22 دقيقة
الله لن يؤذي عبادة بقساوة بردة مهما شتد البر سيكون ارحم من قساوة شركة الكهرباء والله اني صادق ،،،

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
سؤال يسدح نفسة أين توضع الطاقية حتماً ستقول فوق الرأس طيب أين توضع الخرقة اتوقع انك تعرف الجواب طيب برافو اجاباتك صحيحة طيب هل...
الشرقية
الله لن يؤذي عبادة بقساوة بردة مهما شتد البر سيكون ارحم من قساوة شركة الكهرباء والله اني صادق ،،،
بوهادي
هل تقاوم لبنان المقاطعة مثل ماقاومت قطر مقاطعة ثلاث سنوات ام تتدخل قطر وتملأ الفراغ
بندر أبو ريناد
عندنا هيئة كبار العلماء ليش نرجع للإخوان المسلمين هي مرجعنا الرسمي في الفتاوى
أم صالح
ماشاء الله لا قوة إلا بالله

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