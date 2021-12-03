بالفيديو..الحصيني يحذر من الشتاء : " البرد مؤذي "

الرياض (صدى):
حذر عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ، من فصل الشتاء، قائلًا : انتبهوا من البرد لأنه مؤذي على الإنسان.
وقال الحصيني خلال حديثه لقناة " إم بي سي " إن تحتر وتعرق خير لك من تبرد، والعرب منذذ قديم الزمان يحتاجون إلى أكل وملابس أكثر، لذالك كانوا يعملون أكثر في الشتاء.
وأضاف : أنه من المتوقع أن يشهد الأسبوع القادم انخفاض في درجة الحرارة.
وكشف الحصيني عن موعد دخول مربعانية الشتاء في المملكة، مشيرًا إلى أنه يتكون من 39 يوم، حيث أنه يطول فيه الليل ويقصر النهار، وتصبح الأجواء أكثر برودة.
وأشار إلى أن البرد قد يأتي قبل دخول مربعانية الشتاء، وذلك لأن الخصائص المناخية تختلف من موسم لآخر