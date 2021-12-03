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بالفيديو.. مشاركة 13 امرأة سعودية في أول بطولة رسمية للسيدات للرماية

منذ ساعتين
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بالفيديو.. مشاركة 13 امرأة سعودية في أول بطولة رسمية للسيدات للرماية

ماجد محمد (صدى):
تحدث غفران الشريدة أول مدربة رماية سعودية، عن مشاركة المرأة السعودية في أول بطولة رسمية للسيدات للرماية، مشيرة إلى أن اختيار النساء للرماية دليل على تمكنهن من جميع المجالات.

وقالت "غفران" أن أول بطولة رسمية للسيدات للرماية تعكس رؤية المملكة 2030 وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ومدى شغف المرأة السعودية وقدرتها وكفائتها في خوض جميع مجالات الرياضة، بحسب قناة "الإخبارية".

وعن مشاركة السيدات في البطولة، أضافت: "شاركت 13 امرأة سعودية في أول بطولة رماية .. فهذا رقم يبشر بالخير وكوني المدربة السعودية الأولى والوحيدة المعتمدة وجدت الكثير يتواصلون معايا حابين يتعلمون .. وإن شاء الله في دورات وبطولات قادمة تحت إشراف الاتحاد السعودي للرماية".

المرأة السعودية
الرماية
الاتحاد السعودي للرماية
غفران الشريدة
أول بطولة رسمية للسيدات في الرماية

التعليقات

عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 704
منذ ساعة
إلى الامام
نريدهن قناصات في الحد الجنوبي

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
سؤال يسدح نفسة أين توضع الطاقية حتماً ستقول فوق الرأس طيب أين توضع الخرقة اتوقع انك تعرف الجواب طيب برافو اجاباتك صحيحة طيب هل...
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