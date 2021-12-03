قبلة عبد المنعم عمايري وكندة حنا تعرضهما لانتقادات حادة

دمشق (صدى):
أثارت مشاهد في فيلم "الإفطار الأخير" للمخرج السوري عبد اللطيف عبد الحميد، الانتقادات حيث تضمنت قبلة ساخنة بين عبد المنعم عمايري وكندة حنا.
وتضمن الفيلم الذي عُرض ضمن فعاليات أيام الثقافة السورية في قاعة الدراما في دار الأسد للثقافة والفنون، وحضر العرض العديد من الممثلين السوريين مشهد لهما في غرفة النوم.
وجاء ذلك بعد آخر أغضب الجمهور في مسلسله حيث واجه عبد المنعم عمايري خلال الفترة الماضية موجة واسعة من الهجوم بسبب مشهد من مسلسله، قيد مجهول، وصفه المتابعون بـ"صادم"، ظهر فيه النجم السوري وهو يجلس على المرحاض، ليتعرض عمايري لانتقادات حادة رد عليها بكلمات أثارت الجدل.