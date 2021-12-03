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طالبان تصدر مرسوماً بشأن حقوق المرأة في أفغانستان

منذ 3 ساعات
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طالبان تصدر مرسوماً بشأن حقوق المرأة في أفغانستان

كابول (صدى):

أصدرت حركة طالبان اليوم الجمعة مرسوماً ينص على احترام بعض حقوق المرأة في أفغانستان.

وذكرت حركة طالبان في المرسوم : "المرأة ليست ملكية، بل هي إنسان نبيل وحر، ولا يمكن لأحد أن يعطيها لأحد مقابل اتفاق سلام أو إنهاء عداوة".

وكانت حركة طالبان قد قيدت حقوق المرأة بشكل ملحوظ، منذ توليها مقاليد الحكم في منتصف أغسطس الماضي.

وأشارت إلى أنه لا يمكن لأي شخص إجبار امرأة غير متزوجة أو مطلقة على الزواج، ولا يمكن لأي شخص أن يقايض المرأة في مقابل اتفاق سلام أو إنهاء عداوة.

كما نص المرسوم على أن الأرامل يحق لهن الحصول على ميراث وكذلك الحصول على هدية زفاف إذا تزوجن مرة أخرى.

في حين لم يتطرق المرسوم الجديد إلى حقوق المرأة فيما يتعلق بالتعليم والعمل.

التعليقات

الللل
الللل عدد التعليقات : 615
منذ ساعة
انا اشهد انهم رجال

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
سؤال يسدح نفسة أين توضع الطاقية حتماً ستقول فوق الرأس طيب أين توضع الخرقة اتوقع انك تعرف الجواب طيب برافو اجاباتك صحيحة طيب هل...
الشرقية
الله لن يؤذي عبادة بقساوة بردة مهما شتد البر سيكون ارحم من قساوة شركة الكهرباء والله اني صادق ،،،
بوهادي
هل تقاوم لبنان المقاطعة مثل ماقاومت قطر مقاطعة ثلاث سنوات ام تتدخل قطر وتملأ الفراغ
بندر أبو ريناد
عندنا هيئة كبار العلماء ليش نرجع للإخوان المسلمين هي مرجعنا الرسمي في الفتاوى
أم صالح
ماشاء الله لا قوة إلا بالله

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