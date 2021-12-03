بالفيديو.. أمينة العلي ترد على اهدائها "منقية"

مليكة فؤاد (صدى):
حسمت أمينة العلي الممثلة المغربية المقيمة في المملكة، الأخبار المتداولة بشأن تلقيها "منقية" من أحد أشهر أصحاب المنقيات.
وقالت "العلي" في مقطع فيديو لها على "سناب شات": بتعرفوا أنا قبل مدة رحت غطيت إحدى المنقيات؛ وليس هذا الشخص هو المقصود في كلامي السابق".
وتابعت: "بمنعى مو هو اللي أهداني، فأتمنى من الناس ما تربط بينهم، لأنه ليس هو الشخص المقصود من كلامي".
واستطردت حديثها ساخرة: "عمومًا أنا ما أبغى ناقة خلاص الله يستر علينما وعليهم، أنا أبغي جي كلاس بعد كدا، لا الحمد لله احنا شايفين خير وشبعانين".