نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. أمينة العلي ترد على اهدائها "منقية"

منذ 8 ساعات
14179
1
بالفيديو.. أمينة العلي ترد على اهدائها "منقية"

مليكة فؤاد (صدى):
حسمت أمينة العلي الممثلة المغربية المقيمة في المملكة، الأخبار المتداولة بشأن تلقيها "منقية" من أحد أشهر أصحاب المنقيات.

وقالت "العلي" في مقطع فيديو لها على "سناب شات": بتعرفوا أنا قبل مدة رحت غطيت إحدى المنقيات؛ وليس هذا الشخص هو المقصود في كلامي السابق".

وتابعت: "بمنعى مو هو اللي أهداني، فأتمنى من الناس ما تربط بينهم، لأنه ليس هو الشخص المقصود من كلامي".

واستطردت حديثها ساخرة: "عمومًا أنا ما أبغى ناقة خلاص الله يستر علينما وعليهم، أنا أبغي جي كلاس بعد كدا، لا الحمد لله احنا شايفين خير وشبعانين".

سناب شات
مقطع فيديو
منقية
أمينة العلي
المنقيات
فارس البقمي

التعليقات

Reem
Reem عدد التعليقات : 275
منذ ساعة
هالامينه علئ مدري ايش مهدينها منقيه مصريه ماتعرف للابل خلوها عالفلافل

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله
غييييوووورررر.
اسال الله عز وجل أن يجمع لك بين الأجر والصحة والعافية
ابو محمد 😎 ✍️
هلا والف هلا وهلا وغلا باالحبيب غيور .. .. عسى ماتفقد غالي ، كنت امر بوعكة صحيه ، عدت لله الحمد والشكر على خير...
غييييوووورررر
حيالله ابومحمد فقدتك اخي طمني عنك عساك بخير
غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله

أخر الأخبار

"الشؤون البلدية" توجه تنبيًا هامًا لأصحاب العقارات ضمن الساحات المحيطة بالحرم المكي
"الشؤون البلدية" توجه تنبيًا هامًا لأصحاب العقارات ضمن الساحات المحيطة بالحرم المكي
منذ 18 دقيقة 1185
بالفيديو .. فريق بحثي يرصد الملوثات في الأنواع المختلفة من البيض بالمملكة
بالفيديو .. فريق بحثي يرصد الملوثات في الأنواع المختلفة من البيض بالمملكة
منذ 26 دقيقة 1239
النمر يحذر من تناول المنشطات الجنسية: "تسبب جلطة"
النمر يحذر من تناول المنشطات الجنسية: "تسبب جلطة"
منذ 33 دقيقة 1367
مرض " الهبال" متحور خطير انتشر!
مرض " الهبال" متحور خطير انتشر!
منذ 38 دقيقة 345
الأمن السيبراني يوجه نصائح هامة للطلبة لتأمين حساباتهم قبل بداية الفصل الثاني
الأمن السيبراني يوجه نصائح هامة للطلبة لتأمين حساباتهم قبل بداية الفصل الثاني
منذ 38 دقيقة 1138
خطاب لـ"ميغان ماركل" يوقع صحيفة في ورطة
خطاب لـ"ميغان ماركل" يوقع صحيفة في ورطة
منذ 42 دقيقة 1091
المنتخب الإماراتي يفوز على موريتانيا بهدف نظيف
المنتخب الإماراتي يفوز على موريتانيا بهدف نظيف
منذ ساعة 1249
بالفيديو .. "بريمر" يعترف بالخطأ الذي ارتكبه الأمريكان بشأن "قصور صدام"
بالفيديو .. "بريمر" يعترف بالخطأ الذي ارتكبه الأمريكان بشأن "قصور صدام"
منذ ساعة 1521
بالفيديو.. مايا تستعرض سيارة فارهة بإطلالة ساحرة
بالفيديو.. مايا تستعرض سيارة فارهة بإطلالة ساحرة
منذ ساعة 349
الهلال يستأنف تدريباته بعد راحة 4 أيام
الهلال يستأنف تدريباته بعد راحة 4 أيام
منذ ساعة 1349