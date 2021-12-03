أنطوانيت نجيب تدخل العناية المركزة بسبب وعكة صحية

دمشق (صدى):
أكدت الفنانة السورية سحر فوزي الأخبار التي تداولها مؤخرًا عن تعرض مواطنتها أنطوانيت نجيب لوعكة صحية دخلت على إثرها العناية المركزة.
وكتبت "فوزي" في تعليقها: "حبيبتي انطوانيت يالله قومي ناطرتك مو انت قلتيلي جايه عبالك ورق عنب من ايدي طيب يالله تعي".
وأضافت: "ما تتركينا ولادك كتار وعم يدعولك ترجعي بخير وسلامه وكلنا منعرفك قويه ومتل ما تغلبتي قبل رح تتغلبي هلق عالمرض وتهزميه أمانة لا تتأخري ناطرتك يا حلوتي انطوانيت نجيب ربي يشفيك“.
وحصد التعليق تفاعل كبير من المتابعين داعين للفنانة السورية بالشفاء العاجل وتجاوز تلك الوعكة الصحية.