طرق فتح أبواب السيارة في حالة نسيان المفتاح بداخلها

أميرة خالد (صدى):
يواجه العديد من الأشخاص مشكلة نسيان مفتاح السيارة بداخلها وهو الأمر الذي يتسبب في أزمة كبيرة والعجز عن فتح السيارة، وسنستعرض أبرز الحلول التي يمكن اللجوء إليها في حال نسيان المفتاح داخل السيارة.
بداية يمكن حل تلك الأزمة بعمل نسخة إضافية من مفاتيح السيارة ووضعها مع شخص تثق به ففي حالة نسيان المفتاح داخل السيارة ستتوفر النسخة الاضافية مع هذا الشخص.
أما في حالة حدثت تلك الأزمة على الطريق فيمكن الاستعانة بخبير سيارات من أقرب مركز صيانة لمساعدة السائق في إعادة فتح الأبواب.
كما يمكن إعادة فتح أبواب السيارة من خلال الاستعانة ببعض الأدوات وتشمل استخدام حمالة الملابس، التي يحتاج استخدامها في إعادة فتح باب السيارة لمهارة تأتي من التمرس.