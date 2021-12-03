"الصرامي" ينتقد تدريبات النصر تحت قيادة مارسيلو

ماجد محمد (صدى):
وجه سعود الصرامي المتحدث السابق باسم نادي النصر، انتقادًا حادًا لعودة النصر للتدريبات تحت قيادة المدرب البرازيلي المؤقت مارسيلو.
وأوضح "الصرامي" أن العودة للتدربيات بعد الإجازة لم تكن في مستوي المأمول، قائلاً: "تدريب مسائي مختصر، و غياب تام للتدربيات الصباحية".
وتابع: "النقاط الـ ٦ لمباراتي الطائي والهلال المؤجلة، الحصول عليها عنوان لدخول النصر، للمنافسة على لقب الدوري أو خروجه منها ؟".
واختتم تغريدته على "تويتر" قائلاً: "إذا أراد النصر المنافسة فإن الإعداد يجب أن يكون جاداً".
يُذكر أن النصر سيلعب خلال فترة التوقف المباراتين المؤجلتين أمام الطائي في حائل يوم 10 ديسمبر، ثم أمام الغريم التقليدي الهلال يوم 16 من نفس الشهر