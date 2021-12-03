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"الصرامي" ينتقد تدريبات النصر تحت قيادة مارسيلو

منذ ساعة
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"الصرامي" ينتقد تدريبات النصر تحت قيادة مارسيلو

ماجد محمد (صدى):
وجه سعود الصرامي المتحدث السابق باسم نادي النصر، انتقادًا حادًا لعودة النصر للتدريبات تحت قيادة المدرب البرازيلي المؤقت مارسيلو.

وأوضح "الصرامي" أن العودة للتدربيات بعد الإجازة لم تكن في مستوي المأمول، قائلاً: "تدريب مسائي مختصر، و غياب تام للتدربيات الصباحية".

وتابع: "النقاط الـ ٦ لمباراتي الطائي والهلال المؤجلة، الحصول عليها عنوان لدخول النصر، للمنافسة على لقب الدوري أو خروجه منها ؟".

واختتم تغريدته على "تويتر" قائلاً: "إذا أراد النصر المنافسة فإن الإعداد يجب أن يكون جاداً".

يُذكر أن النصر سيلعب خلال فترة التوقف المباراتين المؤجلتين أمام الطائي في حائل يوم 10 ديسمبر، ثم أمام الغريم التقليدي الهلال يوم 16 من نفس الشهر

 

النصر
الهلال
الدوري
سعود الصرامي
الطائي
مارسيلو

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 3200
منذ 17 دقيقة
حامل لواء الخرقة الحالمية، الآسيوية صعبة قوية يا بو خرق

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
حامل لواء الخرقة الحالمية، الآسيوية صعبة قوية يا بو خرق
بومحمد
وليه ساكتين على المخالفات الضخمة والغير منطقية الحين جاي تتباكى على الاقل عملتوا اضراب
زائر
ليت الله يهديكم بس ونسال الله العافيه والسلامه
خبير زمانه
موضوع لبنا اكبر من قرداحي لبنان تحت قياده ايرانيه متمثله بحزب الله ويعمل لبنان ضد السغوديه بدعم الحوثيين بالسلاح والمقاتلين وارسال المخدرات للسعوديه لمحاربه...
خبير زمانه
موضوع لبنا اكبر من قرداحي لبنان تحت قياده ايرانيه متمثله بحزب الله ويعمل لبنان ضد السغوديه بدعم الحوثيين بالسلاح والمقاتلين وارسال المخدرات للسعوديه لمحاربه...

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