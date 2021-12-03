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شيرين عبدالوهاب: الآن أنا لست مستعبدة

منذ 3 ساعات
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شيرين عبدالوهاب: الآن أنا لست مستعبدة

أميرة خالد (صدى):
كشفت الإعلامية نضال الأحمدية، عن لقاء مسجلا مع الفنانة شيرين عبدالوهاب، والتي أكدت فيه أنباء انفصالها.

وأوضحت شيرين عبدالوهاب: "أنا حاليًا ببني شيرين جديدة. والآن أنا لست مستعبدة ولا محتلة، ولن أقبل أن أكون هكذا مرة أخرى" ، متوجهة بالشكر إلى نضال الأحمدية، قائلةً: "بتجبيلي حقي، وبتكلم معاكي كلام لا أقوله مع الدكتور الخاص بي" .

وأكدت شيرين على عدم صحة أي حديث يدلي به حسين حبيب والد طليقها الفنان حسام حبيب، خاصةً إذا تعلق الأمر بنيتها للعودة إليه.

وكانت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، أعلنت قبل أيام انفصال الفنانة شيرين عبدالوهاب، عن زوجها الفنان حسام حبيب، والتي كانت قد سربت تسجيل صوتي لوالده من قبل، وهو يدبر مكيدة لزوجة نجله.

 

شيرين عبدالوهاب
حسام حبيب
نضال الأحمدية
فن ومشاهير

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55616
منذ 56 دقيقة
مبروك
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18868
منذ 56 دقيقة
والله إن زوجك ممشيكي مسطرة يا ست مخسرة : حد يبيع أبوه يا مرات الكسبان

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أحدث التعليقات

ابو رياض الدوسري
المؤجر ضمن حقه طيب من يضمن حق المستأجر في حال ترجيع السياره او سحبها في الدفعه الاخيره أو في الإيجار العادي أنه مايحط عليك...
ابو عمار
ما شاء الله عليها
ابو عمار
اوكي ما هو السبب
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
نصاب

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