شيرين عبدالوهاب: الآن أنا لست مستعبدة

أميرة خالد (صدى):
كشفت الإعلامية نضال الأحمدية، عن لقاء مسجلا مع الفنانة شيرين عبدالوهاب، والتي أكدت فيه أنباء انفصالها.
وأوضحت شيرين عبدالوهاب: "أنا حاليًا ببني شيرين جديدة. والآن أنا لست مستعبدة ولا محتلة، ولن أقبل أن أكون هكذا مرة أخرى" ، متوجهة بالشكر إلى نضال الأحمدية، قائلةً: "بتجبيلي حقي، وبتكلم معاكي كلام لا أقوله مع الدكتور الخاص بي" .
وأكدت شيرين على عدم صحة أي حديث يدلي به حسين حبيب والد طليقها الفنان حسام حبيب، خاصةً إذا تعلق الأمر بنيتها للعودة إليه.
وكانت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، أعلنت قبل أيام انفصال الفنانة شيرين عبدالوهاب، عن زوجها الفنان حسام حبيب، والتي كانت قد سربت تسجيل صوتي لوالده من قبل، وهو يدبر مكيدة لزوجة نجله.