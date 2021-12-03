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بالفيديو.. مستثمر: كثرة المخالفات غير المنطقية تخرج صغار المستثمرين من السوق

منذ 6 ساعات
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بالفيديو.. مستثمر: كثرة المخالفات غير المنطقية تخرج صغار المستثمرين من السوق

الرياض (صدى):
أكد المُستثمر رائد أبو معطي، أن كثرة المُخالفات غير المنطقية التي يتم فرضها على صغار المستثمرين تتسبب في خروجهم من السوق، وإمكانية دخولهم السجون.

وأوضح أبو معطي، خلال تقرير على قناة "السعودية"، إن الأمر يحتاج إلى توعية المراقبين حتى لا تكون الأمور ضبابية ويتم توقيع مخالفات على صغار المستثمرين دون توعيتهم بالأمر.

ومن جانبه، قال مستشار تطوير الأعمال أحمد المنهبي، أن بعض المراقبين يترصدون المخالفة أكثر من التنبيه والتقويم، رغم الحاجة إلى التنبيه عليها لمنعها وليس مجرد تطبيق مخالفات.

وأشار المختص القانوني، خالد العجمي، إلى أن صغار المُستثمرين يواجهون جهلاً كبيراً بالأنظمة وسط محاولات منهم للتعرف عليها وتجنب تطبيق الغرامات بحقهم.

 

مخالفات
المراقبين
السوق
صغار المستثمرين
المستثمر الصغير

التعليقات

بومحمد
بومحمد عدد التعليقات : 1
منذ 25 دقيقة
وليه ساكتين على المخالفات الضخمة والغير منطقية الحين جاي تتباكى على الاقل عملتوا اضراب

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
حامل لواء الخرقة الحالمية، الآسيوية صعبة قوية يا بو خرق
بومحمد
وليه ساكتين على المخالفات الضخمة والغير منطقية الحين جاي تتباكى على الاقل عملتوا اضراب
زائر
ليت الله يهديكم بس ونسال الله العافيه والسلامه
خبير زمانه
موضوع لبنا اكبر من قرداحي لبنان تحت قياده ايرانيه متمثله بحزب الله ويعمل لبنان ضد السغوديه بدعم الحوثيين بالسلاح والمقاتلين وارسال المخدرات للسعوديه لمحاربه...
خبير زمانه
موضوع لبنا اكبر من قرداحي لبنان تحت قياده ايرانيه متمثله بحزب الله ويعمل لبنان ضد السغوديه بدعم الحوثيين بالسلاح والمقاتلين وارسال المخدرات للسعوديه لمحاربه...

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