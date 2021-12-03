بالفيديو.. "الشثري" يعلق على امرأة شعرت بالندم بعد اعتيادها على ضرب خادمتها

الرياض (صدى):
أجاب عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور سعد الشثري، على استفسار من امرأة بشأن تصرفها حيال خادمة لديها كانت تعتدي عليها وترغب حالياً في إرضائها رغم سفرها إلى بلادها.
وأوضح الشيخ سعد الشثري في لقاء مع برنامج "يستفتونك" على قناة "الرسالة"، إن إيذاء الآخرين عمل مُحرم تحريماً مؤكداً حيث نهى الله عز وجل عن الظلم وبيّن سوء عاقبته في الدنيا والآخرة، كما أنه يجب على الإنسان تكريم وتقدير من يخدمه وعدم الاعتداء عليه لتجنب العقاب من الله عز وجل.
وأشار إلى أنه ينبغي على من وقع في هذا العمل أخذ الإذن ومحاولة استرضاء من تضرروا بسببه ولو بإرسال الهدايا لهم، مع إمكانية التصدق بنية أن يكون الأجر لمن تضرروا من أذاه في حال عدم استطاعته الوصول إليهم.