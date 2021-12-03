نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. "الشثري" يعلق على امرأة شعرت بالندم بعد اعتيادها على ضرب خادمتها

منذ 5 ساعات
1623
1
بالفيديو.. "الشثري" يعلق على امرأة شعرت بالندم بعد اعتيادها على ضرب خادمتها

الرياض (صدى):
أجاب عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور سعد الشثري، على استفسار من امرأة بشأن تصرفها حيال خادمة لديها كانت تعتدي عليها وترغب حالياً في إرضائها رغم سفرها إلى بلادها.

وأوضح الشيخ سعد الشثري في لقاء مع برنامج "يستفتونك" على قناة "الرسالة"، إن إيذاء الآخرين عمل مُحرم تحريماً مؤكداً حيث نهى الله عز وجل عن الظلم وبيّن سوء عاقبته في الدنيا والآخرة، كما أنه يجب على الإنسان تكريم وتقدير من يخدمه وعدم الاعتداء عليه لتجنب العقاب من الله عز وجل.

وأشار إلى أنه ينبغي على من وقع في هذا العمل أخذ الإذن ومحاولة استرضاء من تضرروا بسببه ولو بإرسال الهدايا لهم، مع إمكانية التصدق بنية أن يكون الأجر لمن تضرروا من أذاه في حال عدم استطاعته الوصول إليهم.

 

عاملة منزلية
الندم
يستفتونك
التعنيف
الاعتداء بالضرب
سعد الشثري

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55603
منذ 7 دقائق
الاعتداء على الخدم محرم شرعا وغير جائز اجتماعيا ولا خلقا ولا حتى صحيا لما قد يفعله الخادم ضد مخدومه وبالنسبه لسؤالها فعليه الاتصال بهم وطلب العفو والسماح مقابل بعض المال فأن لم تعرف لهم عنوان فعليها دفع المال للمحتاجين بنية الصدقه للخادمه وتكثر من الاستغفار والندم على ما فعلته بالخادمه

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

محايد ولكن..
منتخبنا يفشل رجعوهم
ع. س. ع
فرق واحد جاب آسيا واثنين دوري وكأس الملك وواحد جاب لهم الضغط ها ها ها ها ها انا فقراوي قرنبعاوي وعلى الآسيوية ماني قاوي،...
ع. س. ع
من الخرقة
دكتر
استقال او قعد ما يهمنا هذا جزمه قديمة ورميت في برميل القمامة
ابو عمار
الاعتداء على الخدم محرم شرعا وغير جائز اجتماعيا ولا خلقا ولا حتى صحيا لما قد يفعله الخادم ضد مخدومه وبالنسبه لسؤالها فعليه الاتصال بهم...

أخر الأخبار

لعب الأطفال في التراب يعزز من مناعتهم
لعب الأطفال في التراب يعزز من مناعتهم
منذ 13 دقيقة 68
دراسة علمية تكشف خطر أوميكرون على المناعة البشرية
دراسة علمية تكشف خطر أوميكرون على المناعة البشرية
منذ 24 دقيقة 1131
أسعار الذهب اليوم الجمعة
أسعار الذهب اليوم الجمعة
منذ ساعة 1269
حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة
حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة
منذ ساعة 1274
"المدفوعات السعودية" توفر وظائف شاغرة
"المدفوعات السعودية" توفر وظائف شاغرة
منذ ساعة 1290
شيرين عبدالوهاب: الآن أنا لست مستعبدة
شيرين عبدالوهاب: الآن أنا لست مستعبدة
منذ ساعتين 871
أسعار العملات مقابل الريال اليوم
أسعار العملات مقابل الريال اليوم
منذ ساعتين 1268
المملكة المتحدة توافق على لقاح زيفودي الجديد
المملكة المتحدة توافق على لقاح زيفودي الجديد
منذ ساعتين 1393
أضرار خطيرة لتشغيل المدفأة أثناء النوم
أضرار خطيرة لتشغيل المدفأة أثناء النوم
منذ ساعتين 1499
بالفيديو.. مستثمر: كثرة المخالفات غير المنطقية تخرج صغار المستثمرين من السوق
بالفيديو.. مستثمر: كثرة المخالفات غير المنطقية تخرج صغار المستثمرين من السوق
منذ 3 ساعات 1639