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الفراج: "إلى متى شيطنة الهلال ولاعبيه"

منذ يوم
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الفراج: "إلى متى شيطنة الهلال ولاعبيه"

نواف السالم (صدى):
انتقد الإعلامي وليد الفراج اختيارات المدير الفني للمنتخب الوطني هيرفي رينارد في القائمة المشاركة في كأس العرب.

وقال وليد الفراج: "من حق المسؤول عن الاتحاد السعودي لكرة القدم لحظة كان قرار المدرب غير طبيعي يصير معه نقاش"، مستشهدًا بموقف مع مدرب المنتخب السابق "فينجادا".

وأوضح الفراج أن فينجادا صرح بأنه كان يريد أن يلعب "عبيد الدوسري" حينها لكن الأمير سلطان بن فهد رئيس الاتحاد في ذلك الوقت كان ناشقه بأن يلعب نجم الهلال السابق "سامي الجابر" لأنه كان في أعلى مستوياته.

واستنكر الفراج الانتقادات التي طالت الجابر حينها والهجوم عليه، مؤكدا أنه على رئيس الاتحاد أن ينبه المدرب حال لم يوفق في اختياراته، مضيفا: "إلى متى شيطنة الهلال ولاعبيه؟ إيش الجو الكئيب هذا والأمراض النفسية هذه؟".

الهلال
سامي الجابر
وليد الفراج
المنتخب السعودي
رينارد
اكشن مع وليد

التعليقات

ب نس
ب نس عدد التعليقات : 582
منذ 23 ساعة
والله ووالله والله انك غثيث انت وبرنامجك الله لا يردك كرهتنا فى شئ اسمه كوره حسبنا الله عليك
ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 3197
منذ 22 ساعة
اجلدهم وهات مكبرات الصوت،،، الآسيوية صعبة قوية الآسيوية صعبة قوية وشخبار الضغط يابو خرقة
A.awad
A.awad عدد التعليقات : 275
منذ 20 ساعة
صحيح الهراج... مخلّي الهلال ولاعبينه في فوهة المدفع وكأنه حريص عليهم وهو يبغى يألّب الناس عليهم..؟؟!!
علي الغامدي ورد وشوك الهلال
علي الغامدي ورد وشوك الهلال عدد التعليقات : 324
منذ 20 ساعة
الحقيقة توجع مرررره ياأبطال الثرثرة والخرق البالية القديمه والضوضاء الحقيقة توجع وفى الاخير نترك لكم ابطولات لضوضاء ونحن نبحث عن اللفب التاسع اسيويا وصعود المنصات عرفوتوا الفرق بين زعيم اسيا وزعيم الضوضاء
رااايق
رااايق عدد التعليقات : 10322
منذ 20 ساعة
الوقت غير الوقت والزمان غير الزمان ** والا البكاء على اللبن ........**!!!!
ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 3197
منذ 19 ساعة
تعليق عواد الحين الفراج اللي يتكلم وانتم من يصيح ها ها ها ها ها ها ها الآسيوية صعبة قوية ها ها ها ها ها انا فقراوي قرنبعاوي وعلى الآسيوية ماني قاوي سمعني صياحك لأنة طرب
مسافات
مسافات عدد التعليقات : 724
منذ 17 ساعة
الله لايبلانا مابلاك والله انك اكبر مصدر للامراض النفسية والهرطقة .
المدفعية الاتفاقيه
المدفعية الاتفاقيه عدد التعليقات : 81
منذ 17 ساعة
قال أية
قال شيطنة الهلال وربي محد دري عنه ،،،،
المدفعية الاتفاقيه
المدفعية الاتفاقيه عدد التعليقات : 81
منذ 17 ساعة
قال أية
قال شيطنة الهلال وربي محد دري عنه ،،،،
kkkk
kkkk عدد التعليقات : 886
منذ 17 ساعة
سلطان بن فهد معروف انه نصراوي والدليل اخر سوبر اخذه النصر ودوه عندالامير سلطان في قصره ابحث في قوقل وترا الحقيقه والصور
كلام مليان
كلام مليان عدد التعليقات : 799
منذ 16 ساعة
الاعلام الرياضي مسيطر عليه اعلام القرنبع واذنابهم اعلام الطحالب وخذ لك تشكيك وشيطنه
لكن سبحان الله قافله الهلال تسير والكلاب تنبح فقط الانجازات تتوالى والاشاده تاتي من اعلى سلطه بهرم الفيفا
مسافات
مسافات عدد التعليقات : 724
منذ 16 ساعة
سيماهم في وجوههم
أحلام مسافرة
أحلام مسافرة عدد التعليقات : 1
منذ 13 ساعة
أنت مرررريض
سحس
سحس عدد التعليقات : 80
منذ 12 ساعة
أنه الزعيييم يا ساااادة
عبدالله محمد الشهري
عبدالله محمد الشهري عدد التعليقات : 262
منذ 12 ساعة
حينما يتم اغلاق حلقك وإسكاتك سوف تعتدل كل الأمور المايلة.
انت مابقيت وسيلة الا ةشيطنة النصر فيها والآن بكل وقاحة تقول الى متى شيطنة الهلال.
طالما انت موجود بهذا الميول الفاضح فلن تجد أحد لديه نفس يتعاطف مع الهلال ولو كنت مسؤول في الهلال لطالبت بمنعك من الظهور الاعلامي لانك سبب كره الناس للهلال
طارت الطيارة
طارت الطيارة عدد التعليقات : 38
منذ 6 ساعات
صراحه الهلال مسوي لهم جو كبير بعدفقدانهم بطولات من زمن طويل وخروجهم من أبطال اسياء من زمن طويل. عليك بهم هذولي الاعلامين بيض فاسد ⚽⚽⚽
أبو فارس
أبو فارس عدد التعليقات : 24
منذ 47 دقيقة
الحمدلله


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أحدث التعليقات

عبده علي سادلي
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