الفراج: "إلى متى شيطنة الهلال ولاعبيه"

نواف السالم (صدى):
انتقد الإعلامي وليد الفراج اختيارات المدير الفني للمنتخب الوطني هيرفي رينارد في القائمة المشاركة في كأس العرب.
وقال وليد الفراج: "من حق المسؤول عن الاتحاد السعودي لكرة القدم لحظة كان قرار المدرب غير طبيعي يصير معه نقاش"، مستشهدًا بموقف مع مدرب المنتخب السابق "فينجادا".
وأوضح الفراج أن فينجادا صرح بأنه كان يريد أن يلعب "عبيد الدوسري" حينها لكن الأمير سلطان بن فهد رئيس الاتحاد في ذلك الوقت كان ناشقه بأن يلعب نجم الهلال السابق "سامي الجابر" لأنه كان في أعلى مستوياته.
واستنكر الفراج الانتقادات التي طالت الجابر حينها والهجوم عليه، مؤكدا أنه على رئيس الاتحاد أن ينبه المدرب حال لم يوفق في اختياراته، مضيفا: "إلى متى شيطنة الهلال ولاعبيه؟ إيش الجو الكئيب هذا والأمراض النفسية هذه؟".