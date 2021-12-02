نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو .. مهندس يبتكر مسكن مؤقت متحرك لركاب الطائرة

منذ 10 ساعات
829
1
بالفيديو .. مهندس يبتكر مسكن مؤقت متحرك لركاب الطائرة

متابعة_ أميرة خالد (صدى):
ابتكر المهندس المعماري المبتعث في أمريكا، ناصر العجمي، مسكن مؤقت متحرك لركاب الطائرة.

وأضاف أن الفكرة جاءت له من موقف تعرض له شخصيا، حيث اضطر في إحدى المرات أن يقيم داخل مطار فرانكفورت فقام مسؤولي المطار بإعطائه وسائد وأغطية ففكر في تصميم مسكن مؤقت لكي يتمكن فيه المسافر من المبيت فيه بطريقة أفضل مما حدث معه في المطار، وذلك بحسب حديثه في برنامج "يا هلا" المذاع على قناة "روتانا خليجية".

وأكد أن تطبيق فكرته سيكون مفيد للمسافرين وشركات الطيران، مشيدًا بتحفيز سفيرة المملكة في الولايات المتحدة الأمريكية، الأميرة ريما بنت بندر، له، مضيفا أن ذلك جعله يتقدم للعمل مع كثير من المؤسسات الأمريكية، داعيا الشباب إلى العمل والسعي لتحقيق أهدافهم

 

المملكة
طائرة
الولايات المتحدة الأمريكية
مسكن
الأميرة ريما بنت بندر

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55617
منذ 37 دقيقة
مثل اللي في عرفه اثناء الحج فكرتها ممتازه

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو رياض الدوسري
المؤجر ضمن حقه طيب من يضمن حق المستأجر في حال ترجيع السياره او سحبها في الدفعه الاخيره أو في الإيجار العادي أنه مايحط عليك...
ابو عمار
ما شاء الله عليها
ابو عمار
اوكي ما هو السبب
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
نصاب

أخر الأخبار

"الصرامي" ينتقد تدريبات النصر تحت قيادة مارسيلو
"الصرامي" ينتقد تدريبات النصر تحت قيادة مارسيلو
منذ دقيقتين 1054
السفير البريطاني: أقمت في السعودية عامين وشاهدت تطورًا ملحوظًا
السفير البريطاني: أقمت في السعودية عامين وشاهدت تطورًا ملحوظًا
منذ 8 دقائق 1078
نوم أفضل وحياة جنسية سعيدة.. أبرز مكاسب خسارة الوزن الزائد
نوم أفضل وحياة جنسية سعيدة.. أبرز مكاسب خسارة الوزن الزائد
منذ 48 دقيقة 313
بالصور.. محمد حماقي يشعل أجواء بوليفارد الرياض
بالصور.. محمد حماقي يشعل أجواء بوليفارد الرياض
منذ ساعة 226
"الزعاق": مربعانية الشتاء تدخل علينا خلال هذه الأيام
"الزعاق": مربعانية الشتاء تدخل علينا خلال هذه الأيام
منذ ساعة 1362
لعب الأطفال في التراب يعزز من مناعتهم
لعب الأطفال في التراب يعزز من مناعتهم
منذ ساعة 322
دراسة علمية تكشف خطر أوميكرون على المناعة البشرية
دراسة علمية تكشف خطر أوميكرون على المناعة البشرية
منذ ساعة 1441
أسعار الذهب اليوم الجمعة
أسعار الذهب اليوم الجمعة
منذ ساعتين 1338
حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة
حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة
منذ 3 ساعات 1347
"المدفوعات السعودية" توفر وظائف شاغرة
"المدفوعات السعودية" توفر وظائف شاغرة
منذ 3 ساعات 1402