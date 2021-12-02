بالفيديو .. مهندس يبتكر مسكن مؤقت متحرك لركاب الطائرة

متابعة_ أميرة خالد (صدى):
ابتكر المهندس المعماري المبتعث في أمريكا، ناصر العجمي، مسكن مؤقت متحرك لركاب الطائرة.
وأضاف أن الفكرة جاءت له من موقف تعرض له شخصيا، حيث اضطر في إحدى المرات أن يقيم داخل مطار فرانكفورت فقام مسؤولي المطار بإعطائه وسائد وأغطية ففكر في تصميم مسكن مؤقت لكي يتمكن فيه المسافر من المبيت فيه بطريقة أفضل مما حدث معه في المطار، وذلك بحسب حديثه في برنامج "يا هلا" المذاع على قناة "روتانا خليجية".
وأكد أن تطبيق فكرته سيكون مفيد للمسافرين وشركات الطيران، مشيدًا بتحفيز سفيرة المملكة في الولايات المتحدة الأمريكية، الأميرة ريما بنت بندر، له، مضيفا أن ذلك جعله يتقدم للعمل مع كثير من المؤسسات الأمريكية، داعيا الشباب إلى العمل والسعي لتحقيق أهدافهم