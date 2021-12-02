"SSC " تحصل رسميا على حقوق النقل لكأس العالم للأندية

ماجد محمد (صدى):
أعلنت شركة الرياضة السعودية "SSC " عن حصولها على الحقوق الحصرية لبث كأس العالم للأندية التي تستضيفها أبوظبي في الإمارات في الفترة من 3 إلى 12 فبراير المقبل بمشاركة 7 فرق.
وأضافت أنها ستنقل المباريات حصريا في المملكة عبر قنوات SSC بالإضافة إلى منصة شاهد VIP ضمن الباقة الرياضية.
يذكر أن الأندية المشاركة في المسابقة، هي الجزيرة بطل الدوري الإماراتي ومستضيف البطولة، والأهلي من مصر الفائز بدوري أبطال أفريقيا، ومونتيري من المكسيك الفائز بدوري أبطال الكونكاكاف ، وتشيلسي من إنجلترا الفائز بدوري أبطال أوروبا 2020-21، وأوكلاند سيتي من نيوزيلندا مرشح أوقيانوسيا، وبالميراس من البرازيل الفائز بكأس ليبرتادوريس 2021ـ، والهلال من المملكة الفائز بدوري أبطال آسيا 2021