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"SSC " تحصل رسميا على حقوق النقل لكأس العالم للأندية

منذ ساعتين
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"SSC " تحصل رسميا على حقوق النقل لكأس العالم للأندية

ماجد محمد (صدى):
أعلنت شركة الرياضة السعودية "SSC " عن حصولها على الحقوق الحصرية لبث كأس العالم للأندية التي تستضيفها أبوظبي في الإمارات في الفترة من 3 إلى 12 فبراير المقبل بمشاركة 7 فرق.

وأضافت أنها ستنقل المباريات حصريا في المملكة عبر قنوات SSC بالإضافة إلى منصة شاهد VIP ضمن الباقة الرياضية.

يذكر أن الأندية المشاركة في المسابقة، هي الجزيرة بطل الدوري الإماراتي ومستضيف البطولة، والأهلي من مصر الفائز بدوري أبطال أفريقيا، ومونتيري من المكسيك الفائز بدوري أبطال الكونكاكاف ، وتشيلسي من إنجلترا الفائز بدوري أبطال أوروبا 2020-21، وأوكلاند سيتي من نيوزيلندا مرشح أوقيانوسيا، وبالميراس من البرازيل الفائز بكأس ليبرتادوريس 2021ـ، والهلال من المملكة الفائز بدوري أبطال آسيا 2021

مصر
تشيلسي
الأهلي
البرازيل
الجزيرة
دوري أبطال أوروبا
المكسيك
أفريقيا
إنجلترا
دوري أبطال آسيا 2021
الهلال من المملكة

التعليقات

Sam67
Sam67 عدد التعليقات : 21
منذ 33 دقيقة
انا لله وانا اليه راجعون

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أحدث التعليقات

عندما يغيب المساء
ياسلام
عندما يغيب المساء
عليه الصلاة والسلام
Sam67
انا لله وانا اليه راجعون
عندما يغيب المساء
ياقلبي عليها
عندما يغيب المساء
استغفر الله العظيم شكل هذي اخر سرقه

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