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داليا مصطفى توضح سر عدم تعاونها مع زوجها فنيا

منذ 12 ساعة
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داليا مصطفى توضح سر عدم تعاونها مع زوجها فنيا

القاهرة (صدى):
كشفت الفنانة المصرية داليا مصطفى، عن سر عدم تعاونها مع زوجها الفنان شريف سلامة فنيا.

وقالت داليا مصطفى:"لا توجد هناك أسباب معينة ولا نمانع من العمل معا، ولكن ما يعرض ليس جيدا ولا يحمسنا للإقدام على هذه الخطوة".

وأشارت:" لا نريد أن نقدم عملا فنيا لمجرد إننا زوجان، بل نريد أن نقدم عملا جيدا تتوافر فيه شروط النجاح من قصة جيدة ويقدمنا بشكل لائق"، لافتة:"في حالة تواجد هذا العمل بالتأكيد سنقبله على الفور"، وفق "فوشيا".

وأكثر الهوايات المفضلة، أوضحت أن السفر من هواياتي المفضلة التي تشعرني براحة نفسية شديدة وسعادة كبيرة، لافتة:" أنا دائمة السفر في أوقات فراغي، وأميل للأماكن الطبيعية المفتوحة مثل البحر والغابات والجبال".

 

 

السفر
التمثيل
عمل فني
داليا مصطفى
شريف سلامة

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55618
منذ 30 دقيقة
اوكي

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أحدث التعليقات

ابو رياض الدوسري
المؤجر ضمن حقه طيب من يضمن حق المستأجر في حال ترجيع السياره او سحبها في الدفعه الاخيره أو في الإيجار العادي أنه مايحط عليك...
ابو عمار
ما شاء الله عليها
ابو عمار
اوكي ما هو السبب
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
نصاب

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