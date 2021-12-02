داليا مصطفى توضح سر عدم تعاونها مع زوجها فنيا

القاهرة (صدى):
كشفت الفنانة المصرية داليا مصطفى، عن سر عدم تعاونها مع زوجها الفنان شريف سلامة فنيا.
وقالت داليا مصطفى:"لا توجد هناك أسباب معينة ولا نمانع من العمل معا، ولكن ما يعرض ليس جيدا ولا يحمسنا للإقدام على هذه الخطوة".
وأشارت:" لا نريد أن نقدم عملا فنيا لمجرد إننا زوجان، بل نريد أن نقدم عملا جيدا تتوافر فيه شروط النجاح من قصة جيدة ويقدمنا بشكل لائق"، لافتة:"في حالة تواجد هذا العمل بالتأكيد سنقبله على الفور"، وفق "فوشيا".
وأكثر الهوايات المفضلة، أوضحت أن السفر من هواياتي المفضلة التي تشعرني براحة نفسية شديدة وسعادة كبيرة، لافتة:" أنا دائمة السفر في أوقات فراغي، وأميل للأماكن الطبيعية المفتوحة مثل البحر والغابات والجبال".