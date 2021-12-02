مختص يكشف عن ٤ أنواع للسخانات وخطوات مهمة لتوفير الكهرباء في الشتاء "فيديو"

علي القحطاني (صدى):
كشف الخبير بأعمال السباكة والكهرباء ماجد الزهراني عن خطوات مهمة لتوفير كهرباء السخانات خلال فصل الشتاء.
وقال ماجد الزهراني خلال حواره ببرنامج سيدتي:"تشغيل السخانات قبل الاستخدام بنصف ساعة، و لابد من الاهتمام بالصيانة الدورية للسخانات ويجب أن يكون الترموستات على درجة 60%".
وأشار إلى 4 أنواع للسخانات بالسوق وتشمل السخان المركزي والسخان المركزي المرتبط بالطاقة الشمسية، السخان التانك الذي يركب في السقف، والسخان الفوري".
وأوضح أن الصعق الكهربائي بالسخان سببه قطعة داخلية، مشددا:" لابد من التصرف فورا وفصل الكهرباء".
وتابع:" لابد من إحضار فني مختص لتنظيف السخان من الداخل"، لافتا:"صمام الأمان في السخان يعتمدها الدفاع المدني هو وجود البلف".