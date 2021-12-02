نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

مختص يكشف عن ٤ أنواع للسخانات وخطوات مهمة لتوفير الكهرباء في الشتاء "فيديو"

منذ ساعتين
1471
1
مختص يكشف عن ٤ أنواع للسخانات وخطوات مهمة لتوفير الكهرباء في الشتاء "فيديو"

علي القحطاني (صدى):
كشف الخبير بأعمال السباكة والكهرباء ماجد الزهراني عن خطوات مهمة لتوفير كهرباء السخانات خلال فصل الشتاء.

وقال ماجد الزهراني خلال حواره ببرنامج سيدتي:"تشغيل السخانات قبل الاستخدام بنصف ساعة، و لابد من الاهتمام بالصيانة الدورية للسخانات ويجب أن يكون الترموستات على درجة 60%".

وأشار إلى 4 أنواع للسخانات بالسوق وتشمل السخان المركزي والسخان المركزي المرتبط بالطاقة الشمسية، السخان التانك الذي يركب في السقف، والسخان الفوري".

وأوضح أن الصعق الكهربائي بالسخان سببه قطعة داخلية، مشددا:" لابد من التصرف فورا وفصل الكهرباء".

وتابع:" لابد من إحضار فني مختص لتنظيف السخان من الداخل"، لافتا:"صمام الأمان في السخان يعتمدها الدفاع المدني هو وجود البلف".

 

الكهرباء
السباكة
السخانات
فصل الشتاء
ماجد الزهراني

التعليقات

أبوخالد-أبها.
أبوخالد-أبها. عدد التعليقات : 467
منذ 22 دقيقة
يقول تعالى في كتابه العزيز: (لَقَدْ خَلَقْنَا الإنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ) {التين: 4}

سبحان الله ..
كيف يعمد بعض الناس لتغيير خلق الله
الذي احسن خلق كل شيء
لمجرد مشابهة الاخرين ..
رغم أن التغيير مقرف .

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

أبوخالد-أبها.
يقول تعالى في كتابه العزيز: (لَقَدْ خَلَقْنَا الإنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ) {التين: 4} سبحان الله .. كيف يعمد بعض الناس لتغيير خلق الله الذي...
عالمي عالمي
تعليقك اسعدني واثبت لي انكم تترقبون عبير الرياض النصر
زعيم اااسيا
لهم صفقات وضياع المال ولنا الزعماء البطولات وحفظ مداخيل النادي ولهم البكاء والطم وضغط ولنا الفرح والحتفالات بالمنصات
🚴‍♀️
هذه النظريه تكشف عن السر العظيم لخلق الانسان..وكيف تتلبس الروح الجسد..واين موقعها منه... وكيف يدخل الجن اليها ويتلاعبون بالوسوسه او الام او الجنون...
🚴‍♀️
حول هذا الموضوع عندي نظريه... لو شاء الرحمن وظهرت للبشريه .. سيؤمن بالله شطر من في الارض ..

أخر الأخبار

ضبط شخص بحوزته 16 كيلو جرامًا من الحشيش المخدر في جازان 
ضبط شخص بحوزته 16 كيلو جرامًا من الحشيش المخدر في جازان 
منذ 7 دقائق 1050
شاهد.. لص يبكي بعد سرقته أنبوبة غاز من أحد المنازل 
شاهد.. لص يبكي بعد سرقته أنبوبة غاز من أحد المنازل 
منذ 18 دقيقة 161
الكشف عن موعد انطلاق سباق فورمولا1 بجدة 
الكشف عن موعد انطلاق سباق فورمولا1 بجدة 
منذ 26 دقيقة 1147
مسؤول بـ"فايزر": ما يثار حتى الآن حول متحور "أوميكرون" فرضيات فقط
مسؤول بـ"فايزر": ما يثار حتى الآن حول متحور "أوميكرون" فرضيات فقط
منذ 34 دقيقة 1204
داليا مصطفى توضح سر عدم تعاونها مع زوجها فنيا
داليا مصطفى توضح سر عدم تعاونها مع زوجها فنيا
منذ 44 دقيقة 225
وزير الرياضة : نعدكم باستضافات أفضل لتحقيق رؤية 2030
وزير الرياضة : نعدكم باستضافات أفضل لتحقيق رؤية 2030
منذ ساعة 1202
طالبة تحاول الاعتداء على أستاذ جامعي بسلاح أبيض أثناء المحاضرة 
طالبة تحاول الاعتداء على أستاذ جامعي بسلاح أبيض أثناء المحاضرة 
منذ ساعة 285
غارسيا معروض على ناد برازيلي رغم مفاوضات النصر معه 
غارسيا معروض على ناد برازيلي رغم مفاوضات النصر معه 
منذ ساعة 1229
وفاة مدرب مصري بأزمة قلبية خلال مباراة لفريقه
وفاة مدرب مصري بأزمة قلبية خلال مباراة لفريقه
منذ ساعة 1513
النيابة العامة : السجن و500 ألف ريال لمن يشهر بالآخرين
النيابة العامة : السجن و500 ألف ريال لمن يشهر بالآخرين
منذ ساعة 1322