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شاب قتل شقيقته فأطلق والده النار عليه في نفس اللحظة

منذ 5 ساعات
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شاب قتل شقيقته فأطلق والده النار عليه في نفس اللحظة

بيروت (صدى):
أقدم شخص على قتل شقيقته الصغرى في طرابلس بلبنان، ليطلق الأب النار على ابنه في نفس اللحظة ويرديه قتيلا .

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان بالتنديد بها، معبرين عن مخاوفهم من المجهول في ظل ظاهرة انتشار السلاح بين أيدي شريحة كبيرة من السكان، وتفشي آفة المخدرات وسط الأزمة الاقتصادية الصعبة.

وقال أحد الشهود : "الأسرة لبنانية من بلدة فنيدق العكارية (شمال)، وهي مكونة من 8 أفراد وتسكن منطقة المنكوبين حيث وقعت الجريمة"، موضحا أن "شقيق الوالد إمام مسجد في المنطقة، لكن الابن، الجاني والقتيل في الوقت ذاته، كان يتعاطى المخدرات "

وكان الشاب تحت تأثير المخدرات عندما أطلق النار على شقيقته الصغرى، حيث كان دائم الخلاف مع أسرته، وتم نقل جثمانا القتيلين إلى مستشفى طرابلس الحكومي، وسط انتشار الأمن بالمنطقة

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اب يطلق النار

التعليقات

بلسم الروح
بلسم الروح عدد التعليقات : 718
منذ ساعة
لاحول ولاقوة الابالله

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أحدث التعليقات

عندما يغيب المساء
ياسلام
عندما يغيب المساء
عليه الصلاة والسلام
Sam67
انا لله وانا اليه راجعون
عندما يغيب المساء
ياقلبي عليها
عندما يغيب المساء
استغفر الله العظيم شكل هذي اخر سرقه

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