الدويش يوضح الفرق بين الهلاليين والنصراويين بعد رحيل جيوفينكو وحمدالله 

طلال الغامدي (صدى):
عقد الإعلامي الرياضي محمد الدويش، مقارنة بين الهلاليين والنصراويين بعد رحيل الإيطالي سيباستيان جيوفينكو والمغربي عبدالرزاق حمدالله.
وقال محمد الدويش:"جوفينكو أهمُّ من ساهم بتحقيق الهلال آسيا بعد سنوات من الانتظار هل هلّ هلاليٌ دمعةً على فرقاه؟"، لافتا:" ياكثر دمعٍ هلّه نصراويون على فرقى من فشلوا بتحقيق آسيا في أسهل ثلاث نسخ لها".
وتابع:" سبق أنْ قلت : لو رازفان لوشيسكو حقق للنصر بطولة آسيا لأقام فيه ما أقام عسيب".
يذكر أن النصر أعلن سابقا عن فسخ التعاقد مع حمد الله "بسبب قانوني مشروع وبحسب لوائح الفيفا"، مشددا على احتفاظه "بجميع الحقوق المالية والقانونية المترتبة على فسخ العقد أمام الجهات القضائية المختصة.