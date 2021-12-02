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بالفيديو .. أول بطولة في المملكة للرماية للسيدات

منذ 12 ساعة
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بالفيديو .. أول بطولة في المملكة للرماية للسيدات

ماجد محمد (صدى):
نظم اتحاد الرماية أول بطولة في المملكة للرماية للسيدات بهدف تطوير مهارتهن من مرحلة الهواة إلى مرحلة الاحتراف.

وذكرت الفائزة بالمركز الأول، ريم العطاوي، أنه تم فتح المجال للمرأة للخوض في كل المجالات بما فيها الرياضة وذلك في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، وذلك بحسب ما ذكرته خلال حديثها بقناة "الإخبارية".

من جهته، قال رئيس اتحاد الرماية، الأمير سعود بن خالد، أن اللعب مفتوح أمام الجميع، مؤكدًا أن أندية الرماية سترى النور قريبًا.

يذكر أن البطولة شهدت مشاركة 13 رامية على مدار 5 أيام بـ 8 جولات، وذلك بمقر تدريب الأمن العام

الأمن العام
سيدات
اتحاد الرماية
المملكة الرماية

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55603
منذ 59 دقيقة
بالتوفيق لجميع المشاركات في الرمايه

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أحدث التعليقات

ابو عمار
الاعتداء على الخدم محرم شرعا وغير جائز اجتماعيا ولا خلقا ولا حتى صحيا لما قد يفعله الخادم ضد مخدومه وبالنسبه لسؤالها فعليه الاتصال بهم...
عبدالعزيز
الهلال اكبر بكثيرمن الاعب ولايرقي ان يرتدي شعار الهلال
حس حس
طيب ياماجد محمد كم يوم بيجلس في امريكا تعرف تفاصيله أكثر من النصراويين ذابحك حمد الله ومجننك تتبع أخباره أول بأول خايف يرجع للنصر...
صخر
إذا تبغى تشوف المباراة بدون تقطيع خل النت مشبوك قبل ٢٤ ساعة من المباراة
صخر
حظ الهلال وجماهيره

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