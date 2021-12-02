بالفيديو .. أول بطولة في المملكة للرماية للسيدات

ماجد محمد (صدى):
نظم اتحاد الرماية أول بطولة في المملكة للرماية للسيدات بهدف تطوير مهارتهن من مرحلة الهواة إلى مرحلة الاحتراف.
وذكرت الفائزة بالمركز الأول، ريم العطاوي، أنه تم فتح المجال للمرأة للخوض في كل المجالات بما فيها الرياضة وذلك في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، وذلك بحسب ما ذكرته خلال حديثها بقناة "الإخبارية".
من جهته، قال رئيس اتحاد الرماية، الأمير سعود بن خالد، أن اللعب مفتوح أمام الجميع، مؤكدًا أن أندية الرماية سترى النور قريبًا.
يذكر أن البطولة شهدت مشاركة 13 رامية على مدار 5 أيام بـ 8 جولات، وذلك بمقر تدريب الأمن العام