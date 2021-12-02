الكشف عن وجهة حمدالله بعد مغادرة النصر

ماجد محمد (صدى):
غادر محترف النصر السابق، المغربي عبدالرزاق حمدالله، المملكة، اليوم الخميس، متوجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، برفقة عائلته.
وعزم حمد الله إلى الرحيل بعد فشل جهوده في العودة لناديه، وفقا لـ" اليوم"، حيث أنه كلف محاميا فرنسيا بمتابعة ملف القضية لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.
وفي سياق متصل، أعلن النصر سابقا عن فسخ التعاقد مع حمد الله "بسبب قانوني مشروع وبحسب لوائح الفيفا"، مشددا على احتفاظه "بجميع الحقوق المالية والقانونية المترتبة على فسخ العقد أمام الجهات القضائية المختصة