صفقات متوقعة بين النصر وأحد نجوم بايرن ميونخ وليفربول وليون

نواف السالم (صدى):
كشفت تقارير صحفية عن أبرز الأسماء المرشحة لتعويض مكان لاعب النصر السابق عبدالرزاق حمدالله
وارتبط اسم نادي النصر خلال الفترة الماضية في صفقات مرتقبة مع عدد من النجوم في أندية بايرن ميونخ وليفربول .
ورجحت التقارير تعاقد النصر مع الكاميروني لاعب بايرن ميونخ الألماني، ماكسيم تشوبو موتينج ، أو البلجيكي ديفوك أوريجي، لاعب ليفربول الإنجليزي.
كما طرحت التقارير أسماء أخرى أبرزها الجزائري إسلام سليماني لاغب أولمبيك ليون الفرنسي"، والكولومبي رادميل فالكاو لاعب رايو فاليكانو الإسباني"،والبرازيلي هالك "أتلتيكو مينيرو البرازيلي، والإسباني دييجو كوستا "أتلتيكو مينيرو البرازيلي".
وكان الأمير الوليد بن بدر، عضو الشرف الذهبي بنادي النصر، قد كشف عن توجه النادي للتعاقد مع لاعب أفضل من اللاعب المغربي الراحل عبدالرزاق حمد الله.
وتأتي تصريحات عضو الشرف الذهبي بنادي النصر بعد أيام من إعلان نادي النصر إنهاء التعاقد مع لاعبه "حمدالله.
وأكد النادي في بيان له أن فسخ التعاقد تم لسبب قانوني مشروع وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.