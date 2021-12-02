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رايقين رغم الظروف
منذ 19 ساعة
2542
1
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التعليقات
ابو عمار
عدد التعليقات : 55621
منذ ساعة
طيب
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أحدث التعليقات
ع. س. ع
حامل لواء الخرقة الحالمية، الآسيوية صعبة قوية يا بو خرق
بومحمد
وليه ساكتين على المخالفات الضخمة والغير منطقية الحين جاي تتباكى على الاقل عملتوا اضراب
زائر
ليت الله يهديكم بس ونسال الله العافيه والسلامه
خبير زمانه
موضوع لبنا اكبر من قرداحي لبنان تحت قياده ايرانيه متمثله بحزب الله ويعمل لبنان ضد السغوديه بدعم الحوثيين بالسلاح والمقاتلين وارسال المخدرات للسعوديه لمحاربه...
خبير زمانه
موضوع لبنا اكبر من قرداحي لبنان تحت قياده ايرانيه متمثله بحزب الله ويعمل لبنان ضد السغوديه بدعم الحوثيين بالسلاح والمقاتلين وارسال المخدرات للسعوديه لمحاربه...
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