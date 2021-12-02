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مختص بمكافحة المخدرات : لابد من حرب إعلامية ضد مروجي الكبتاجون على أنها ليست إدمان (فيديو)

منذ 3 ساعات
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مختص بمكافحة المخدرات : لابد من حرب إعلامية ضد مروجي الكبتاجون على أنها ليست إدمان (فيديو)

الرياض (صدى):
كشف الدكتور سليمان اللحيدان مدير إداره الدراسات باللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات عن الأفكار الخاطئة التي يعتمدها المروجون لتعاطي المخدرات لاستغلال الشباب وإيقاعهم في فخ الإدمان.

وأشار إلى أن تلك الأفكار تحتاج إلى حرب إعلامية وتوعوية و700 حيث أن الكثير من الشباب يعتقدون أن حبوب الكبتاجون المخدرة تساعد على التركيز والمذاكرة وأنها ليست إدمان وذلك بسبب ماروج إليه المهربين وتجار المخدرات لتلك المواد على أنها غير ضارة.

وأكد علي أن متعاطي الكبتاجون ينتهي بهم المطاف إلى المصحات النفسية حيث أنها تضر وتدمر الدماغ فضلا عن الأضرار الأخرى الجسيمة التي تلحق بهم.

مخدرات
ترويج
حبوب الكبتاجون
الإدمان
أفكار خاطئة

التعليقات

عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 700
منذ 55 دقيقة
يجب جز رؤس المروجين وجلد المستخدمين

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أحدث التعليقات

🚴‍♀️
عند الحديث عن هذا الموضوع فلا بد من ايراد الدليل من الاحاديث الصحيحه او كتاب الله.. حديث ترد روحه عند السلام عليه ضعيف.. ..اما...
زعيم اااسيا
لسه ملف الاسيويه بشنطته ماحصل جهه تستقبله هههههه الاسيويه صعبه قوية
عبدالله
عقاب شديد ... يتوبون
🚴‍♀️
نانصي وفادي.. أتالين أوتله... بس الدافور يستاهل
عبدالله
يجب جز رؤس المروجين وجلد المستخدمين

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