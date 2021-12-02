مختص بمكافحة المخدرات : لابد من حرب إعلامية ضد مروجي الكبتاجون على أنها ليست إدمان (فيديو)

الرياض (صدى):
كشف الدكتور سليمان اللحيدان مدير إداره الدراسات باللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات عن الأفكار الخاطئة التي يعتمدها المروجون لتعاطي المخدرات لاستغلال الشباب وإيقاعهم في فخ الإدمان.
وأشار إلى أن تلك الأفكار تحتاج إلى حرب إعلامية وتوعوية و700 حيث أن الكثير من الشباب يعتقدون أن حبوب الكبتاجون المخدرة تساعد على التركيز والمذاكرة وأنها ليست إدمان وذلك بسبب ماروج إليه المهربين وتجار المخدرات لتلك المواد على أنها غير ضارة.
وأكد علي أن متعاطي الكبتاجون ينتهي بهم المطاف إلى المصحات النفسية حيث أنها تضر وتدمر الدماغ فضلا عن الأضرار الأخرى الجسيمة التي تلحق بهم.