الفاو : أسعار الغذاء العالمية ترتفع في نوفمبر وتستقر عند أعلى مستوياتها في 10 سنوات

وكالات (صدى):
صرحت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) اليوم بارتفاع أسعار الغذاء العالمية للشهر الرابع على التوالي في نوفمبر لتظل عند أعلى مستوياتها في 10 سنوات، وذلك متأثرا بالطلب القوي على القمح ومنتجات الألبان.
وأشارت المنظمة إلى أن مؤشر أسعار الغذاء، الذي يتتبع الأسعار العالمية لأكثر السلع الغذائية تداولا في العالم، سجل 134.4 نقطة في المتوسط الشهر الماضي مقارنة مع 132.8 نقطة في أكتوبر.
وكانت قراءة أكتوبر قد عُدلت من 133.2 نقطة، وقراءة نوفمبر هي الأعلى على المؤشر منذ يونيو 2011، كما ارتفع المؤشر على أساس سنوي بنسبة 27.3 ٪ الشهر الماضي.
وسجلت أسعار المنتجات الزراعية ارتفاعا كبيرا العام الماضي وذلك بسبب انتكاسات المحاصيل وارتفاع الطلب حيث ارتفع مؤشر أسعار الحبوب 3.1 ٪ في نوفمبر، مقارنة ب بالشهر السابق وارتفع 23.3 ٪ على أساس سنوي إذ سجلت أسعار القمح أعلى مستوياتها منذ مايو 2011.
بينما سجل مؤشر أسعار منتجات الألبان أعلى زيادة شهرية فارتفع 3.4 ٪ عن الشهر السابق، ومؤشر أسعار السكر ارتفع 1.4 ٪ على أساس شهري و40 ٪ على أساس سنوي، بينما انخفض مؤشر أسعار اللحوم للشهر الرابع فتراجع 0.9 ٪على أساس شهري وهبطت أسعار الزيوت النباتية 0.3 ٪ عن الشهر السابق.