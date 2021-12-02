نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي تعرضه للفضيحة وموجة عارمة من التهكم

منذ ساعتين
1755
1
زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي تعرضه للفضيحة وموجة عارمة من التهكم

وكالات (صدى):

تعرض رئيس وزراء إسرائيل لموجة عارمة من الانتقادات والتهكم، بعد سفر زوجته وأبناؤهما الأربعة لرحلة استجمام، وذلك بعد يومين فقط من خطابه ودعوته للإسرائيليين بعدم السفر إلا في حالات الضرورة القصوى، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد متحّور كورونا الجديد.

و بادر مكتب رئيس الوزارء بالكشف عن سفر زوجة بينت وأولاده للخارج وذلك من باب الشفافية ولكنها لم تحمه من عاصفة انتقادات وردات فعل غاضبة في المحافل السياسية والإعلامية وفي منتديات التواصل الاجتماعي الإسرائيلية، التي طعنت بمصداقيته وسخرت منه.

وحاول بينيت اصلاح الأمر وتخفيف وطأة الفضيحة بالقول في منشور على صفحته إنه يتفهم ردود الفعل على سفر أسرته، وإن الأمور تغيرت ولم يعد هناك حاجة ملحة بعدم السفر إلى الخارج بسبب التفاصيل التي تم التعرف عليها خلال الأيام القليلة الماضية حول متحور “أوميكرون”.

وعلق الوزير السابق تساحي هنغبي في تصريح لإذاعة جيش الاحتلال على تصريحات بينت : “هنا توجد مقولة سياسية مفادها أن نفتالي بينيت يدرك في قرارة نفسه أنه رئيس وزراء مؤقت ولن يعود للحكم، ولذلك يفعل ما يراه،لافتا إلى أنه يستخف بالجمهور ويتجاهل قرارات ومعايير أخلاقية، في محاولة منعه للاسرائليين السفر للخارج بينما يحلل ذلك لزوجته وأولاده"

منع
اسرائيل
السفر
رئيس وزارء إسرائيل
بينت
زوجة بينت
اولاده

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18863
منذ ساعة
حرام كسر فلسطين فكيف بنهبها..وطمس هويتها من جولدمائير إلى نافخ الكير

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ط 🍹🍹🍹
اغلى اسعار لحوم في العالم عندنا وصل سعر بعض الذبائح لــ 2000 ريال بينما سعرها خارج المملكة مايتجاوز الـــ 100 ريال وأفضل صحة ورعي...
ابو وليد
الحقيقه ما قاله المعلقين
سحس
أنه الزعيييم يا ساااادة
نايف نايف
إلى صاحب التعليق)العالمية صعبة قوية ( تهبا يرفع راسك انت وحدك برفع الراس الكوره...حنا الحمدلله رافعين روسنا بالدين والتربية والعلم الغانم..الكورة ترفع راس مثلك...
منة الله
ربنا يهدي سرهم ويديم بينهم الود والمحبة والرحمة ولايجعل بينهم خلاف وشقاق. وويصلح حال كل زوجين...

أخر الأخبار

فتح باب القبول والتسجيل بالأمن العام برتبة "جندي"
فتح باب القبول والتسجيل بالأمن العام برتبة "جندي"
منذ 42 ثانية 1012
إغلاق جزئي لطريق الأمير نايف بن عبدالعزيز لمدة يومين
إغلاق جزئي لطريق الأمير نايف بن عبدالعزيز لمدة يومين
منذ دقيقتين 1018
الكشف عن وجهة حمدالله بعد مغادرة النصر
الكشف عن وجهة حمدالله بعد مغادرة النصر
منذ 8 دقائق 1183
توضيح من "أوبك" بشأن إنتاج النفط 
توضيح من "أوبك" بشأن إنتاج النفط 
منذ 10 دقائق 1093
صفقات متوقعة بين النصر وأحد نجوم بايرن ميونخ وليفربول وليون
صفقات متوقعة بين النصر وأحد نجوم بايرن ميونخ وليفربول وليون
منذ 18 دقيقة 1347
بالصور .. بعثة الإتحاد تصل الى الامارات
بالصور .. بعثة الإتحاد تصل الى الامارات
منذ 24 دقيقة 1137
رابح صقر يعتذر عن حفلاته الغنائية بسبب عملية في القلب 
رابح صقر يعتذر عن حفلاته الغنائية بسبب عملية في القلب 
منذ 29 دقيقة 206
الحوثي تختطف وتصفي مشايخ قبائل رفضوا الانضمام لصفوفهم
الحوثي تختطف وتصفي مشايخ قبائل رفضوا الانضمام لصفوفهم
منذ 39 دقيقة 1147
شاهد.. مدني جازان يخمد حريقا اندلع في قارب صيد 
شاهد.. مدني جازان يخمد حريقا اندلع في قارب صيد 
منذ 45 دقيقة 1099
مختص بمكافحة المخدرات : لابد من حرب إعلامية ضد مروجي الكبتاجون على أنها ليست إدمان (فيديو)
مختص بمكافحة المخدرات : لابد من حرب إعلامية ضد مروجي الكبتاجون على أنها ليست إدمان (فيديو)
منذ 51 دقيقة 1092