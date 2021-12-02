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مختص : عروش " أوميكرون" تتهاوى بفضل المضادات أحادية النسيلة

منذ ساعتين
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مختص : عروش " أوميكرون" تتهاوى بفضل المضادات أحادية النسيلة

الرياض (صدى):

كشف الدكتور عبدالله بن مفرح عسيري استشاري الأمراض المعدية بوزارة الصحة، عن ظهور بيانات اضافية تثبت فعالية المضادات أحادية النسيلة المستخدمة في علاج كوفيد ضد متحور أوميكرون.

وتابع، اتثبت تلك البيانات أن متحور أوميكرون مثل غيره من المتحورات، لافتا إلى أن عروش أوميكرون تتهاوى حتى لو أصبح هو السائد فلن يؤثر في مسار الخروج من الجائحة.

ويذكر أن الأجسام المضادة أحادية النسيلة، تستخدم منذ ثمانينيات القرن الماضي، في العديد من الأمراض ومن بينها السرطان.

ووفقا لدراسة أجريت في دور رعاية المسنين في الولايات المتحدة، أثبتت أن الأجسام المضادة أحادية النسيلة التي تم إنتاجها بكميات كبيرة في ظروف المختبر، ذات فعالية كبيرة في حماية الأشخاص من الإصابة بفيروس كورونا.

دراسات
بيانات
فيروس كورونا
متحور أوميكرون
أوميكرون
المضادات أحادية النسيلة

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د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18863
منذ ساعة
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POTATO 🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔

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د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18863
منذ ساعة
عود بطاطس "مقلي" وإلا شريحة بطاطس "مشوية" .. في النهاية كلها

POTATO 🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔

العلم يمر بمرحلة عالمية أسمها سلم لي عليه - سلام على مستوى عالي يشبه السلام الدولي

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