مختص : عروش " أوميكرون" تتهاوى بفضل المضادات أحادية النسيلة

الرياض (صدى):
كشف الدكتور عبدالله بن مفرح عسيري استشاري الأمراض المعدية بوزارة الصحة، عن ظهور بيانات اضافية تثبت فعالية المضادات أحادية النسيلة المستخدمة في علاج كوفيد ضد متحور أوميكرون.
وتابع، اتثبت تلك البيانات أن متحور أوميكرون مثل غيره من المتحورات، لافتا إلى أن عروش أوميكرون تتهاوى حتى لو أصبح هو السائد فلن يؤثر في مسار الخروج من الجائحة.
ويذكر أن الأجسام المضادة أحادية النسيلة، تستخدم منذ ثمانينيات القرن الماضي، في العديد من الأمراض ومن بينها السرطان.
ووفقا لدراسة أجريت في دور رعاية المسنين في الولايات المتحدة، أثبتت أن الأجسام المضادة أحادية النسيلة التي تم إنتاجها بكميات كبيرة في ظروف المختبر، ذات فعالية كبيرة في حماية الأشخاص من الإصابة بفيروس كورونا.