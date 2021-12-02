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التعليم توجه رسالة للطلاب بعد ظهور إصابة بـ"أوميكرون"

منذ 19 ساعة
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التعليم توجه رسالة للطلاب بعد ظهور إصابة بـ"أوميكرون"

الرياض (صدى):
أكدت وزارة التعليم، على ضرورة التزام الطلاب بتطبيق الإجراءات الاحترازية؛ خاصة بعد ظهور أول حالة إصابة بمتحور "أوميكرون".

وذكرت وزارة التعليم، أن الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية؛ يحمي من خطر الإصابة بمتحورات فيروس كورونا، وتحديدًا متحور أوميكرون الجديد؛ حيث لم تكتمل بعد المعلومات عن مستويات مخاطره.

وأشارت الوزارة إلى أن "أوميكرون" يندرج تحت المتحورات المثيرة للقلق، التي تكون فيها احتمالية لتغيرات في أنماط وسلوكيات الفيروس.

وطالبت وزارة التعليم، جميع الطلاب بضرورة اتباع عدد من الإجراءات لحماية أنفسهم من العدوى، وارتداء الكمامات في كل مكان، واستكمال التحصين بجرعتين، وتلقي الجرعة التنشيطية بعد مضي 6 أشهر من تلقي الجرعة الثانية تعزيزًا للمناعة.

كما طالبت الطلاب بتحديث الحالة الصحية في توكلنا، والتعامل بحذر مع مستجدات كورونا.

الطلاب
التعليم
وزارة التعليم
متحور كورونا
أوميكرون

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18868
منذ 57 دقيقة
الجو "خربان" ما بدي اطلع برا
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18868
منذ 57 دقيقة
الجو "خربان" ما بدي اطلع برا

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ابو رياض الدوسري
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