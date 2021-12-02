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تعرف على اللوحة الأعلى مزايدة من مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة "أبشر"

منذ ساعتين
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تعرف على اللوحة الأعلى مزايدة من مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة "أبشر"

الرياض (صدى):

أعلنت منصة أبشر تفاصيل وأرقام اللوحة الأعلى مزايدة في ختام اليوم الأول من مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة أبشر، والتي حملت أرقام (١١١١)

ويذكر أن الإدارة العامة للمرور دشنت، عبر منصة “أبشر” ، خدمة مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني؛ تسهيلًا على الأفراد الراغبين في تسجيل لوحات مركباتهم بأرقام وأحرف مميزة، سواء كان خصوصي، نقل خاص، دراجة أو آلية.

وأكدت الإدارة العامة للمرور أن إجراءات مزاد اللوحات المميزة ستتم إلكترونيًّا من خلال منصة (أبشر أفراد) هنا، كما سيتم ارسال اللوحات لملّاكها عبر البريد السعودي (سبل) من خلال العنوان الوطني.

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التعليقات

عبدالله محمد الشهري
عبدالله محمد الشهري عدد التعليقات : 261
منذ ساعة
لو قيل لي ادفع فيها 500ريال مادفعتها مع ان اللوحات قيمتها 400ريال

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