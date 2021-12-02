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مفاجأة من الإمارات ل ٧٠ ألف مواطن سعودي بمناسبة اليوم الوطني لها

منذ 3 ساعات
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مفاجأة من الإمارات ل ٧٠ ألف مواطن سعودي بمناسبة اليوم الوطني لها

أبوظبي (صدى):
قررت دبي منح السعوديين القادمين تذاكر إكسبو 2020 بالمجان عبر منافذ الإمارة وذلك ترحيبًا بهم ضمن احتفالات اليوم الوطني الخمسين لدولة الإمارات الشقيقة

وتشهد المطارات السعودية إلى دبي يوميًّا انطلاق ما يقارب 18 رحلة؛ منها 6 من الرياض، و6 من جدة، و2 من المدينة المنورة، و4 من الدمام، باختلاف الناقلات الجوية السعودية وهي الخطوط السعودية "طيران ناس" و"فلاي أديل"، ومن الإمارات "طيران الإمارات" و"فلاي دبي"، وتعد تلك الرحلات هي الرحلات المجدولة المباشرة، وتحمل يوميًّا ما يزيد على 5 آلاف راكب من المملكة إلى دبي.

وأتاحت تلك الفرصة لضيوف دبي زيارة واحدة من أكبر الفعاليات العالمية، والتي تقام في الإمارة حتى نهاية مارس 2022، وتمكنهم من الاطلاع على إنجازات دولة الإمارات وتاريخها، فضلا عن ثقافات وابتكارات 192 دولة اجتمعت في دبي ضمن معرض "إكسبو".

دبي
المملكة
الوطن العربي
اليوم الوطني للامارات
مفاجأة الإمارات
تذاكر إكسبو ٢٠٢٠

التعليقات

abdul
abdul عدد التعليقات : 5559
منذ ساعة
اكسبو بدون زوّار فضبحة. ٧٠ الف تذكرة مجانية لعل وعسى نصفهم يتفضّلون بزيارة ما يسمّونه اكسبو مكسب لهم ولكاميراتهم ليقولوا ان المعرض مكتظ بالزوار .

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أحدث التعليقات

ط 🍹🍹🍹
اغلى اسعار لحوم في العالم عندنا وصل سعر بعض الذبائح لــ 2000 ريال بينما سعرها خارج المملكة مايتجاوز الـــ 100 ريال وأفضل صحة ورعي...
ابو وليد
الحقيقه ما قاله المعلقين
سحس
أنه الزعيييم يا ساااادة
نايف نايف
إلى صاحب التعليق)العالمية صعبة قوية ( تهبا يرفع راسك انت وحدك برفع الراس الكوره...حنا الحمدلله رافعين روسنا بالدين والتربية والعلم الغانم..الكورة ترفع راس مثلك...
منة الله
ربنا يهدي سرهم ويديم بينهم الود والمحبة والرحمة ولايجعل بينهم خلاف وشقاق. وويصلح حال كل زوجين...

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