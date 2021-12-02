مفاجأة من الإمارات ل ٧٠ ألف مواطن سعودي بمناسبة اليوم الوطني لها

أبوظبي (صدى):
قررت دبي منح السعوديين القادمين تذاكر إكسبو 2020 بالمجان عبر منافذ الإمارة وذلك ترحيبًا بهم ضمن احتفالات اليوم الوطني الخمسين لدولة الإمارات الشقيقة
وتشهد المطارات السعودية إلى دبي يوميًّا انطلاق ما يقارب 18 رحلة؛ منها 6 من الرياض، و6 من جدة، و2 من المدينة المنورة، و4 من الدمام، باختلاف الناقلات الجوية السعودية وهي الخطوط السعودية "طيران ناس" و"فلاي أديل"، ومن الإمارات "طيران الإمارات" و"فلاي دبي"، وتعد تلك الرحلات هي الرحلات المجدولة المباشرة، وتحمل يوميًّا ما يزيد على 5 آلاف راكب من المملكة إلى دبي.
وأتاحت تلك الفرصة لضيوف دبي زيارة واحدة من أكبر الفعاليات العالمية، والتي تقام في الإمارة حتى نهاية مارس 2022، وتمكنهم من الاطلاع على إنجازات دولة الإمارات وتاريخها، فضلا عن ثقافات وابتكارات 192 دولة اجتمعت في دبي ضمن معرض "إكسبو".