بالفيديو..ابنة إلهام الفضالة توجه رسالة قاسية إلى الكاذبين : " صواريخ "

القاهرة (صدى):
وثق الصحفي الكويتي خليل التميمي، طليق الفنانة إلهام الفضالة، لحظة غضب ابنته الصغرى نور من الأخبار الكاذبة التي تُنشر عبر الحسابات الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وظهر التميمي في مقطع فيديو رفقة طفلته البالغة من العمر 12 عاماً، قائلة:" أصحاب السوشيال ميديا.. صواريخ.. كفاية كذب.. بس"، ليضيف التميمي ضاحكاً:" جيل يعرف كل شي.. بطلوا كذب".
وأثار ذلك الجدل بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي معتبرين أنها قصدت تكذيب تصريحات والدتها عنها، في حين اتهم البعض التميمي بـ استغلال ابنته في خلافه مع طليقته.