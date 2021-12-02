بالفيديو.. عبد الله الزهيّان: فرحة الإمارات هي فرحة لكل مواطن سعودي

أبوظبي (صدى):
تعتبر العلاقات السعودية الإماراتية علاقات متأصّلة منذ أزمنة طويلة بناها الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود والشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -رحمهم الله- إلى وقتنا الحاضر.
وقال المستشار الإعلامي عبد الله الزهيّان، بمناسبة اليوم الوطني الـ 50 للإمارات خلال حديثه لبرنامج " صباح السعودية " إن أهم مايميّـز العلاقات السعودية الإماراتية هو اجتماع روابط الدين والدم والمُصاهرة، وذلك في اليوم الوطني الـ 50 للإمارات.
وأضاف الزهيان إن فرحة الإمارات هي فرحة لكل مواطن سعودي، موضحًا أن العلاقة بين البلدين متوافقة حيث هناك عمق كبير في الجانب الاقتصادي بين البلدين.
وتابع أن هناك 220 مشروع باستثمارات سعودية في الإمارات، كما أن هناك استثمارات إماراتية في المملكة.
وأشار إلى أن منفذ البطحاء هو المنفذ الحدودي البرّي بين المملكة والإمارات حيث يُعد من أهم المنافذ البرّية في توطيد العلاقات الأخوية التجارية بين البلدين.