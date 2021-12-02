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بالفيديو.. عبد الله الزهيّان: فرحة الإمارات هي فرحة لكل مواطن سعودي

منذ ساعة
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بالفيديو.. عبد الله الزهيّان: فرحة الإمارات هي فرحة لكل مواطن سعودي

أبوظبي (صدى):
تعتبر العلاقات السعودية الإماراتية علاقات متأصّلة منذ أزمنة طويلة بناها الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود والشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -رحمهم الله- إلى وقتنا الحاضر.

وقال المستشار الإعلامي عبد الله الزهيّان، بمناسبة اليوم الوطني الـ 50 للإمارات خلال حديثه لبرنامج " صباح السعودية " إن أهم مايميّـز العلاقات السعودية الإماراتية هو اجتماع روابط الدين والدم والمُصاهرة، وذلك في اليوم الوطني الـ 50 للإمارات.

وأضاف الزهيان إن فرحة الإمارات هي فرحة لكل مواطن سعودي، موضحًا أن العلاقة بين البلدين متوافقة حيث هناك عمق كبير في الجانب الاقتصادي بين البلدين.

وتابع أن هناك 220 مشروع باستثمارات سعودية في الإمارات، كما أن هناك استثمارات إماراتية في المملكة.

وأشار إلى أن منفذ البطحاء هو المنفذ الحدودي البرّي بين المملكة والإمارات حيث يُعد من أهم المنافذ البرّية في توطيد العلاقات الأخوية التجارية بين البلدين.

 

الإمارات
اليوم الوطني للإمارات
العلاقات السعودية الإماراتية
عبد الله الزهيان

التعليقات

الللل
الللل عدد التعليقات : 612
منذ ساعة
كذاب

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أحدث التعليقات

ابومحمد2
ودك بعض الناس قبل ما يشارك ويدوّر للشهرة يفكّر ان الناس ليسو أغبياء ولكن بهذا النوع من الماركة الرديئة اعتقد الفكر ليس بعيداً عنها
رحمها الله
الله يصبر اهلها على فراقها والله لو يعدم 100 مره لن يشفي جريمته قلب اهلها الله يلعنة لعنه ابدية لاسقم فيها ولا رحمه وان...
kkkk
العالميه من الملعب صعبه قويه ياترشيحي
زعيم
الفقراويين نسو رشوه نشيمورا ربك عاقبهم على فعلتهم يبغون اسيا بتحصلوه ١٢٠٠ في السوق بس مرسوم عليه علي البليهي ههههههههه
ابوفهد
سعود لاعب واعد ينتظره مستقبل واعد وابن من أبناء النادي من طفولته ولاكن للأسف لم يختار رجل الأعمال الذي يبحث عن ملصلخت موكله فقط...

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