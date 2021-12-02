هل تأخر الأمطار هى ظاهرة جديدة ؟ .. "المسند" يجيب

الرياض (صدى):
تحدث الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم، عن ظاهرة تأخر الأمطار على معظم أرجاء السعودية لهذا الموسم ٢٠٢١- ٢٠٢٢، مشيرًا إلى أنها ظاهرة معتادة.
وأوضح "المسند" أن هذا الحدث يتكرر في بعض المواسم، مشيرًا لوجود شواهد رقمية علمية وفقاً لتتبع بداية الأمطار لمحطة الرياض.
وأضاف: "ومنذ عام 1970 حتى 2014 فإن الأمطار تأخرت في موسم 1971-1972 حتى 11 يناير آخر المربعانية".
واستدل "المسند" بتأخر هطول الأمطار في مواسم أخرى أيضًا مضيفًا: "وعليه أقول لمن استبطأ هطول الأمطار، وتأخرها عن موعدها مسألة مألوفة، وحدث يتكرر في بعض المواسم، وليس أمراً شاذاً".
وأضاف: "أحياناً يتأخر حتى شهر أو شهرين أو أكثر، وما يقال عن الرياض ينسحب بالضرورة على معظم المناطق .. ولله في خلقه شؤون، وهو تعالى المسؤول أن يبدل الأحوال".