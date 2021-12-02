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هل تأخر الأمطار هى ظاهرة جديدة ؟ .. "المسند" يجيب

منذ 28 دقيقة
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هل تأخر الأمطار هى ظاهرة جديدة ؟ .. "المسند" يجيب

الرياض (صدى):
تحدث الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم، عن ظاهرة تأخر الأمطار على معظم أرجاء السعودية لهذا الموسم ٢٠٢١- ٢٠٢٢، مشيرًا إلى أنها ظاهرة معتادة.

وأوضح "المسند" أن هذا الحدث يتكرر في بعض المواسم، مشيرًا لوجود شواهد رقمية علمية وفقاً لتتبع بداية الأمطار لمحطة ‎الرياض.

وأضاف: "ومنذ عام 1970 حتى 2014 فإن الأمطار تأخرت في موسم 1971-1972 حتى 11 يناير آخر المربعانية".

واستدل "المسند" بتأخر هطول الأمطار في مواسم أخرى أيضًا مضيفًا: "وعليه أقول لمن استبطأ هطول الأمطار، وتأخرها عن موعدها مسألة مألوفة، وحدث يتكرر في بعض المواسم، وليس أمراً شاذاً".

وأضاف: "أحياناً يتأخر حتى شهر أو شهرين أو أكثر، وما يقال عن ‎الرياض ينسحب بالضرورة على معظم المناطق .. ولله في خلقه شؤون، وهو تعالى المسؤول أن يبدل الأحوال".

 

الرياض
المربعانية
هطول الأمطار
عبدالله المسند
المواسم
تأخر الأمطار

التعليقات

🚴‍♀️
🚴‍♀️ عدد التعليقات : 1605
منذ 12 دقيقة
بل...
وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ
....
اصلحك الله تواصل مع الشيخ ابو سيكل ليعلمك مالم تعلم.

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أحدث التعليقات

kkkk
لايكون ماسكين شي
أبو فارس
وجودك في المملكة لا يشرف أطفالها قبل كبارها!!
يزيد
الضمان الاجتماعي موجود في جميع الدول حتى الفقيرة وليس منة من احد الشعب عندنا يفتكرون انه مكرمة
كلام مليان
الاعلام الرياضي مسيطر عليه اعلام القرنبع واذنابهم اعلام الطحالب وخذ لك تشكيك وشيطنه لكن سبحان الله قافله الهلال تسير والكلاب تنبح فقط الانجازات تتوالى...
زعيم اااسيا
اذا الهلال مو مسوي لك عقده ليه ماباركت لممثل الوطن لكن البوهنقين مضغوطين

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