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"بيكا" و"شاكوش" بلباس الإحرام استعداد لأداء العمرة

منذ 15 ساعة
1973
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"بيكا" و"شاكوش" بلباس الإحرام استعداد لأداء العمرة

أميرة خالد (صدى):

نشر مطرب المهرجانات المصري حمو بيكا صورة له مع حسن شاكوش وعلي قدورة، مرتدين لباس الإحرام، استعدادا لأداء العمرة، معلقين "لبيك اللهم عمرة".

ذلك على هامش مشاركتهم في حفلات موسم الرياض.

يذكر أن حمو بيكا وحسن شاكوش يشاركان في موسم الرياض، رغم إصدار نقابة المهن الموسيقية المصرية قرارا بمنعهما من الغناء داخل البلاد.

و سخر بعض المعلقين من المنشور وقال أحدهم: "أظن العمرة دي كلها دعاء على هاني شاكر ونقابة المهن الموسيقية"،بينما قال آخر على لسان المعنيين الشعبيين الممنوعين من العمل " يارب هاني شاكر يرضى علينا وحفلات كثير".

موسم الرياض
حسن شاكوش
حمو بيكا
على قدورة
مطرب مهرجانات

التعليقات

kkkk
kkkk عدد التعليقات : 886
منذ 15 ساعة
توبو الى الله توبة نصوح
🚴‍♀️
🚴‍♀️ عدد التعليقات : 1619
منذ 15 ساعة
معتمرين بفلوس الهشك بيشك....
😹😹😹😹😹😹😹😹
بلبل البحر
بلبل البحر عدد التعليقات : 2062
منذ ساعة
الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال

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أحدث التعليقات

بلبل البحر
الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال
4everx2
غير صحيح الجن لايستطيع التزواج مع بني آدم مستحيل 😹🤭
بلبل البحر
الله يغفر لها ويرحمها وينتصر لها من قاتلها
بلبل البحر
الحمد لله نجى الله ولدها من بين أنياب الوحش.. امرأة قوية
بلبل البحر
الله لا يبلانا..

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