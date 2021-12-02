"بيكا" و"شاكوش" بلباس الإحرام استعداد لأداء العمرة

أميرة خالد (صدى):
نشر مطرب المهرجانات المصري حمو بيكا صورة له مع حسن شاكوش وعلي قدورة، مرتدين لباس الإحرام، استعدادا لأداء العمرة، معلقين "لبيك اللهم عمرة".
ذلك على هامش مشاركتهم في حفلات موسم الرياض.
يذكر أن حمو بيكا وحسن شاكوش يشاركان في موسم الرياض، رغم إصدار نقابة المهن الموسيقية المصرية قرارا بمنعهما من الغناء داخل البلاد.
و سخر بعض المعلقين من المنشور وقال أحدهم: "أظن العمرة دي كلها دعاء على هاني شاكر ونقابة المهن الموسيقية"،بينما قال آخر على لسان المعنيين الشعبيين الممنوعين من العمل " يارب هاني شاكر يرضى علينا وحفلات كثير".