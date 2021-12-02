مستشار أمني يوضح أكثر أنواع التستر التجاري انتشارًا في المملكة

الرياض (صدى):
كشف المستشار الأمني الدكتور صالح المالك، أن أكثر أنواع التستر التجاري انتشارًا في المملكة هو تسليم الوافد لمنشأة تجارية مقابل مبلغ مالي دون التدخل بنوع التجارة أو الإدارة.
وتفصيلاً، أوضح "المالك" أن التستر التجاري هو تمكين شخص من غير السعوديين للعمل لحسابه من خلال مواطن سعودي أو مستثمر أجنبي من خلال استخدام اسم الطاقم أو استخدام السجل التجاري الخاص به والمتستر عليه هو الذي يمارس العمل بطريقة غير نظامية.
وأكد أيضًا أن هناك حملة توعية عامة شملت الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي قامت بها حكومة خادم الحرمين منذ سنوات طويلة وهذه الحملة أخذت استراتيجة الدعم والتشجيع وأتاحت للمواطن والمستثمر إمكانية الدخول على الموقع وعمل التصحيح لتفادي العقوبة.