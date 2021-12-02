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عبد الرحمن بن مساعد ينظم أبياتًا شعرية في اليوم الوطني الـ 50 للإمارات

منذ ساعتين
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عبد الرحمن بن مساعد ينظم أبياتًا شعرية في اليوم الوطني الـ 50 للإمارات

الرياض (صدى):

نظم الأمير عبد الرحمن بن مساعد، أبياتاً شعرية بمناسبة احتفالات دولة الإمارات باليوبيل الذهبي لمرور 50 عامًا على إعلان الاتحاد.

ونشر الأمير الأبيات الشعرية عبر حسابه على" تويتر" قائلا: لعزٍّ سالف آتي، جديرٌ نحت أبياتي، لدارٍ قاسمت داري، بضيقٍ أو مسراتِ، أرى في يومها الوطنيّ، يومي.. تلك راياتي، يقول المجدُ إن سألوكَ، عن كُنهي وعن ذاتي..فقل إنّي سعوديٌ وقل إنّي إماراتي "

والجدير بالذكر أن الشيخ زايد آل نهيان وقع على وثيقة الاتحاد في يوم 2 ديسمبر 1971م، ليعلن قيام الدولة بإماراتها السبع، وهي أبوظبي ودبي، والشارقة، ورأس الخيمة، وعجمان، وأم القيوين، والفجيرة.

عبدالرحمن بن مساعد
الإمارات
اليوم الوطني للإمارات
وثيقة الاتحاد

التعليقات

kkkk
kkkk عدد التعليقات : 886
منذ ساعة
لايكون ماسكين شي
زائر
زائر عدد التعليقات : 5
منذ ساعة
هذه الابيات مجانا للامارات ...............

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أحدث التعليقات

ابومحمد2
ودك بعض الناس قبل ما يشارك ويدوّر للشهرة يفكّر ان الناس ليسو أغبياء ولكن بهذا النوع من الماركة الرديئة اعتقد الفكر ليس بعيداً عنها
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kkkk
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ابوفهد
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