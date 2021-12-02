شاهد.. بدور البراهيم تبكي بسبب سلوكها بعد عملية النحت

خالد الظفيري (صدى):
وثق مقطع فيديو بكاء الفاشينيستا بدور البراهيم لمرورها بحالة نفسية سيئة بعد عملية النحت التي خضعت لها مؤخراً.
وجاء ذلك بعدما توجهت "متابعة" بسؤال لبدور البراهيم قائلة: "أنت بديتي تتجهين لأشياء بعيدة عنك من بعد عملية الجسم وتصورين بوضعيات غريبة.. مدري وش أقول لكن الوضع غريب مرة".
وردت "بدور" باكية: "فعلا غريب مني عارفة ليش اسوي كذا، خلص بدور وحدة ثانية من بكرا وعد، مشاهداتي من زمان قوية مستغربة اني اوصل للمرحلة ذي والمستوى هذا راح اوقفه“.
وتوجهت "بدور" لجمهورها قائلة: "رح اوقف المهزلة هذه أما الحين ارتحت يوم تكلمت وبكيت وصارحتكم لانكم تعرفوني أنا صريحة معكم ما اخبي عليكم شي".
كما طلبت من متابعيها الدعاء لهاحتى تعود لشخصيتها السابقة وتعود لارتداء الحجاب والالتزام به عن اقتناع.
كما أكدت أنها لا تستطيع النوم بسبب الكوابيس التي تؤرقها يومياً، مشيرة إلى أنها ستقوم بحذف جميع الصور والمقاطع التي لا تليق من حسابها على ”إنستغرام“.