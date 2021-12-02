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شاهد.. بدور البراهيم تبكي بسبب سلوكها بعد عملية النحت

منذ 46 دقيقة
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شاهد.. بدور البراهيم تبكي بسبب سلوكها بعد عملية النحت

خالد الظفيري (صدى):
وثق مقطع فيديو بكاء الفاشينيستا بدور البراهيم لمرورها بحالة نفسية سيئة بعد عملية النحت التي خضعت لها مؤخراً.

وجاء ذلك بعدما توجهت "متابعة" بسؤال لبدور البراهيم قائلة: "أنت بديتي تتجهين لأشياء بعيدة عنك من بعد عملية الجسم وتصورين بوضعيات غريبة.. مدري وش أقول لكن الوضع غريب مرة".

وردت "بدور" باكية: "فعلا غريب مني عارفة ليش اسوي كذا، خلص بدور وحدة ثانية من بكرا وعد، مشاهداتي من زمان قوية مستغربة اني اوصل للمرحلة ذي والمستوى هذا راح اوقفه“.

وتوجهت "بدور" لجمهورها قائلة: "رح اوقف المهزلة هذه أما الحين ارتحت يوم تكلمت وبكيت وصارحتكم لانكم تعرفوني أنا صريحة معكم ما اخبي عليكم شي".

كما طلبت من متابعيها الدعاء لهاحتى تعود لشخصيتها السابقة وتعود لارتداء الحجاب والالتزام به عن اقتناع.

كما أكدت أنها لا تستطيع النوم بسبب الكوابيس التي تؤرقها يومياً، مشيرة إلى أنها ستقوم بحذف جميع الصور والمقاطع التي لا تليق من حسابها على ”إنستغرام“.

 

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A post shared by شي ماشفتوه (@q8.shi)

ارتداء الحجاب
بدور البراهيم
عملية النحت
حالة نفسية
بكاء بدور البراهيم

التعليقات

عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 693
منذ 9 دقائق
اللهم اهدها إلى ما تحب وترضى

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أحدث التعليقات

مواطن مع نادي الوطن
النصر يحتاج حظ ودعم الهلال وابعاد الحاقدين من لجان الاتحاد السعودي فقط
عبدالله
اللهم اهدها إلى ما تحب وترضى
أبو طلال
في امان الله يامبكي الطواقي بتوفيق أن شاء الله
فهد بن نمر
غصب عن خشمك ميسي ولا مغفل ألفاظه تقول له اتركني وهو مصمم يكون قذر
فهد بن نمر
غصب عن خشمك ميسي ولا مغفل ألفاظه تقول له اتركني وهو مصمم يكون قذر

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