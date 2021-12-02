بالفيديو..الأمير الوليد بن بدر : أدعم قرار إدارة النصر بالاستغناء عن حمد الله

ماجد محمد (صدى):
أكد العضو الذهبي بنادي النصر، الأمير الوليد بن بدر، على أن نتائج النصر هذا الموسم غير مرضية؛ مشيرًا إلي أن عمل الإدارة مرضي جدا على مستوى التعاقدات.
وقال الأمير الوليد بن بدرخلال لقاءه مع برنامج "كورة" أن كل عمل يكون فيه أخطاء لكن الإيجابيات بالفريق أكثر من السلبيات،
وأضاف أن غضب الجميع من سوء النتائج جاء بسبب ثقتهم بأن النصر فريق كبير، موضحا أنه لم يتواصل مع الإدارة للحديث عن الاختيارات كونه يشعر بأنها أكثر حرصاً منه على اختيار الأفضل.
وأشار إلى أن النصر قدم أداء جيد على مستوى بطولة آسيا والدوري لكن التوفيق لم يحالفه.
وأكد على دعمه للإدارة في قرار الاستغناء عن عبدالرزاق حمدالله، قائلا : اثق أن البديل سيكون أفضل، فهناك أموراً لا يعلمها الكثيرون.
وأوضح العضو الذهبي بنادي النصر، سبب التأخر في تعيين مدرب جديد لفريق النصر بعد رحيل البرتغالي بيدرو إيمانويل مشيرا إلى أن إدارة النادي حريصة على عدم التعجل بالاختيار، مؤكدًا أن إدارة نادي النصر هي الأجدر في اختيار الانسب للفريق.
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